La vidéo de Yann Marguet sur les viols de Mazan fait le buzz

Yann Marguet a fait une chronique sur les viols de Mazan où il dénonce la culture du viol. Elle a remporté un franc succès. Photo: Capture d'écran Quotidien

Solène Monney

Yann Marguet n'y va pas avec le dos de la cuillère en ce qui concerne le comportement des hommes envers les femmes. Sa chronique «Vivement qu'on crève», publiée mardi 1er octobre sur les réseaux sociaux, rencontre un franc succès. À l'heure où ces lignes sont écrites, elle cumule plus de trois millions de vues sur Instagram.

Sur le plateau de l'émission française «Quotidien», l'humoriste vaudois revient sur un sujet d'actualité qui fait grand bruit: l'affaire des viols de Mazan où Gisèle Pelicot a été abusée par plus de 80 hommes sous l'égide de son mari pendant de nombreuses années. Au total, 51 sont actuellement jugés. Yann Marguet décide de dénoncer à travers l'humour la réaction des hommes qui se défendent dans ce genre de cas en avançant qu'il ne faut pas mettre tous les mâles dans le même panier.

C'est pas moi, c'est lui

«#NotAllMen, pas tous les hommes sont comme ça, c'est pas moi, c'est lui. Et d'ailleurs c'est Maurice, le poisson rouge qui avait mangé tous les chocos suisses», accuse le natif de Sainte-Croix. Il prend pour exemple: «Dans chacun de nous sommeille un petit tas de fumier plus au moins puant qui a un jour été un forceur en boîte ou qui a dit 'je t'aime' pour arriver à ses fins.»

Dans la suite de sa chronique, l'humoriste détaille que le véritable problème serait le système qui permet aux hommes d'être impunément des menaces pour les femmes. La solution pour lui serait que les hommes le reconnaissent et s'engagent à faire mieux.

Soutenu par les célébrités

La capsule, qui compte 114'000 likes, comporte également des commentaires de célébrités qui félicitent Yann Marguet d'avoir abordé cette thématique sous cet angle. Par exemple, l'humoriste lausannois Thomas Wiesel: «Super chronique!». Ce dernier avoue ensuite avoir, lui aussi, été lourd avec des femmes. La jurée de La France a un incroyable talent, Marianne James, tient pareillement à soutenir les propos du Romand qui cartonne en France: «En-fin des hommes à nos côtés!!!! Bravo.»

On retrouve par ailleurs des petits mots d'Albin de la Simone, Vahina Giocante, Sonia Rolland, Hélène de Fougerolles, Enora Malagré et tant d'autres. Toutes et tous sont unanimes: cette chronique fait du bien. Comme le dit Yann Marguet sur le plateau de «Quotidien»: «Vivement qu'on parvienne à faire mieux.»