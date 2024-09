Après un été cauchemardesque, Vibiscum Festival est en faillite

Le festival veveysan Vibiscum, qui a dû annuler sa troisième édition cet été, est en faillite par décision du Tribunal de l'Est vaudois, révèle «24 Heures».

Loïck Mauroux

Pas sûr que les créanciers revoient un jour la couleur de leur argent. Photo: KEYSTONE

C'est une année cauchemardesque qui n'en finit plus pour le festival veveysan Vibiscum. Après un été marqué par une 3e édition annulée, des festivaliers laissés sur le carreau sans remboursement et une montagne de dette, le Vibiscum festival est en faillite par décision du Tribunal de l'Est vaudois.

Des dettes dont Blick vous parlait déjà au mois de mai et qui n'étaient visiblement que le début des ennuis pour le Vibiscum. Plusieurs prestataires n'ont pas encore été payé. Selon les informations de «24 Heures» ce mardi, en plus des prestataires privés, l’Association Sécurité Riviera (ASR) attend encore 120'000 francs pour l'occupation de l'espace public de place du marché veveysan. La Ville de Vevey fait également pression pour récupérer son dû: 42'000 francs pour le manque à gagner des places de parc occupées par le festival.

William Stockalper, l'ex-patron du Vibiscum festival, s'est dit soulagé dans les colonnes du quotidien vaudois. Il estime que c'est une page qui se tourne enfin après avoir été harcelé durant cette période sombre pour son festival. L'actuel président du Vevey-Sports se dit cependant amer et rempli de regrets.