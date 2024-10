Un Fribourgeois lance un Tinder des montagnes pour randonneurs célibataires

Un jeune Fribourgois, fou de rando, a déposé des carnets sur six sommets des Préalpes fribourgeoises pour permettre aux randonneurs de laisser leurs coordonnées. Son idée, inspirée de Tinder, a déjà réuni des amateurs.

La désalpe à Charmey (FR), dans les alpes fribourgeoises. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, idéalement depuis le haut d'un sommet fribourgeois, pour Thibaud Monney. À 28 ans, ce passionné de randonnées a créé une sorte de Tinder des montagnes, dévoile la Radio télévision suisse (RTS).

Le Fribourgeois a déposé des carnets sur six sommets de son canton. Lassé des applications de rencontre traditionnelles, il a voulu offrir une alternative plus authentique, où les amoureux de la montagne peuvent laisser leurs coordonnées dans ces carnets, avec l'espoir de rencontrer quelqu’un partageant les mêmes passions.

Trail et plus si affinité

À ce jour, six sommets sont équipés: Les Merlas, Teysachaux, La Vudalla, Vanil du Van, Wandflue et Dent de Broc. Depuis six mois, des dizaines de personnes ont déjà laissé leurs messages dans ces carnets.

Thibaud lui-même a fait des rencontres grâce à ce projet, notamment une passionnée de trail, Léa. Son initative a débouché sur une belle amitié, et peut-être plus à l’avenir.