Patrick Poivre d'Arvor est venu mangé au Chalet du Mont-Pélerin tenu par Jérôme Aké Béda. Le moment a été immortalisé et le directeur a ensuite posté le cliché sur son compte Facebook personnel.

Solène Monney

«La honte», «C'est un profond manque de respect pour toutes les femmes de l'accueillir», «Très mauvaise publicité pour le Chalet», «Je ne serais pas très fier d'avoir ce personnage chez moi». Après la soirée privée organisée au Chalet du Mont-Pélerin, à Chardonne (VD), son directeur Jérôme Aké Béda fait à nouveau parler de lui.

Sur une photo publiée dans la soirée du jeudi 5 septembre sur son compte Facebook, le meilleur sommelier de Suisse de 2015 apparait tout sourire aux côtés de l'ancien journaliste star de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Jérôme Aké Béda a accompagné sa publication d'une légende: «Ce soir visite du grand Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) au chalet avec une Initiation au Chasselas. In le Chalet we must trust.»

Si quelques irréductibles soutiennent l'ancien présentateur du téléjournal de 20 heures, la majorité des commentaires sous la publication font référence aux nombreuses accusations de viol et d'agressions sexuelles révélées ces dernières années. En juillet dernier encore, cinq nouvelles instructions étaient déposées à l'encontre de PPDA pour des faits dénoncés de viols et viols aggravés.

«Sa vie privée ne me concerne pas»

Jérôme Aké Béda ne cache pas son admiration pour l'ancien présentateur vedette: «Ce que je retiens de PPDA, c'est que c'est un grand journaliste et écrivain qui a bercé mon enfance.» En tant que restaurateur, recevoir des «personnalités clivantes» fait pour lui partie intégrante de son métier: «Il est venu manger chez moi, il a payé sa facture. C'est un client qui est une figure publique, sa vie privée ne me concerne pas.»

Il se défend en expliquant que n'étant ni politicien, ni juge, c'est à la justice de faire son travail: «Je compatis aux problèmes que les gens ont pu subir, mais tant que la justice n’a pas décidé de le condamner, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas lui parler ou faire une photo.»

Pas de suppression de publication

Le sommelier avoue qu'au moment où il a posté sa photo sur son compte Facebook, il n'a pas pensé aux accusations auxquelles fait face Patrick Poivre d'Arvor. Il avance d'ailleurs que ce n'est pas à lui de payer pour les actes ou non de son client: «Ce n'est pas parce que j'ai reçu PPDA que je suis un violeur ou que je fais l'apologie du viol. Je ne souscris pas à cela.» Il comprend toutefois que cela puisse faire réagir: «On est en démocratie, celui qui n'est pas content peut s'exprimer.»

Publicité

Ce n'est pas parce que j'ai reçu PPDA que je suis un violeur ou que je fais l'apologie du viol. Je ne souscris pas à cela Jérôme Aké Béda, directeur du Chalet du Mont-Pélerin

Malgré les commentaires négatifs, pas question pour Jérôme Aké Béda de supprimer sa publication. Le mécontentement des internautes n'y changera rien: «Je ne vais pas enlever mon post car les gens ne sont pas contents. Ce n'est pas eux qui décident de ce que je peux faire.»

Il compte donc continuer à publier des photos sur le vin et les personnalités publiques qu'il rencontre. Le directeur du Chalet du Mont-Pélerin conclut: «Je reçois tout le monde, je ne fais pas de politique.»