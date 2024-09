Jérôme Aké Beda, sommelier de l'année 2015, déplore la mentalité de certains voisins. Cette soirée n'était pas organisée par ses équipes, et son restaurant ne se transformera pas en discothèque, assure-t-il.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

«Impossible de laisser les fenêtres ouvertes», «Aucun respect, c'est dingue cette mentalité»... Les habitants de Chardonne (VD) n'ont pas du tout apprécié la soirée du 24 août dernier.

Le Chalet du Mont-Pèlerin, institution centenaire dont le sommelier Jérôme Aké Beda est directeur depuis ce printemps, est effectivement à la fête ce soir-là. Sur une vidéo publiée sur le groupe Facebook «T'es de Chardonne si...», on aperçoit la terrasse illuminée de flashs orangés. La musique rappelle plutôt la Costa del Sol qu'une commune viticole vaudoise.

Un voisin prêt à intervenir

Un habitant confie à Blick sa surprise. «J'ai entendu beaucoup de bruit, j'ai été voir et j'ai filmé, raconte-t-il. Il m'a semblé que c'était une soirée privée.» Sur le réseau social de Méta, un voisin se dit prêt à intervenir, donnant carrément son adresse personnelle.

Un riverain a même contacté la police. «Notre service a été sollicité par un habitant de Chardonne se plaignant de nuisances sonores aux alentours de 22h15», confirme Dounya Schürmann-Kabouya, chargée de communication de l'Association Sécurité Riviera (ASR).

Sur place, les agents procèdent aux vérifications. «Cet établissement disposait d’une autorisation pour cette manifestation jusqu’à 23h30 sous réserve du respect de la tranquillité publique dès 22h00», développe la communicante.

Tout était en ordre

Elle poursuit: «L’organisateur a été contacté d’abord téléphoniquement puis nos agents se sont rendus sur place pour s’assurer du respect des consignes, qui a pu être constaté à 23h40.» Tout était donc en ordre. L'ASR n'a pas reçu d'autres demandes d'intervention pour cet évènement et aucune plainte n'a été enregistrée à ce jour.

Jérôme Aké Beda, sommelier de l'année 2015, déplore la mentalité de certains voisins. Cette soirée n'était pas organisée par ses équipes, et son restaurant ne se transformera pas en discothèque, assure-t-il.

«Dérangés par le moindre bruit»

«Nous avons loué l'établissement à une société d'évènement, qui avait déjà organisé une soirée la semaine précédente chez un vigneron de Chardonne», explique le passionné de chasselas. Avant d'accepter la location, il a bien vérifié que les organisateurs avaient tous les sésames nécessaires.

«Mais maintenant, les gens sont dérangés par le moindre bruit, tonne le directeur du Chalet. Des voisins se plaignent des fumées qui montent des cuisines alors que le restaurant existe depuis 1900, illustre-t-il. D'autres critiquent la musique en terrasse à 17h, certains râlent à cause du bruit quand on range les bouteilles à la fin du service...»

Le revers de la médaille?

Pour Jérôme Aké Beda, c'est net: «C'est devenu intenable de travailler!» À Chardonne comme ailleurs, la sensibilité des riverains mettrait des bâtons dans les roues des restaurateurs.

Cette expérience lui laisse un goût amer. «On ne proposera plus de location. Mais ce week-end, on a un mariage, et la police nous a dit de ne pas mettre de musique à l'extérieur, même la journée», soupire la figure du monde œnologique vaudois.

Jérôme Aké Beda prône la médiation avec le voisinage. Selon lui, le succès récent du restaurant, qui ne tournait pas aussi bien avant son arrivée, peut avoir surpris certains Chardonnerets.