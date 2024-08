1/4 Robert Birrer de Hergiswil (LU) n'arrive pas à croire ce qui lui est arrivé pour la première fois de sa longue carrière d'agriculteur.

Robert Birrer n'arrive pas à croire ce qui lui est arrivé récemment. Ce paysan, qui vit à Hergiswil près de Willisau dans le canton de Lucerne, s'est retrouvé avec de l'eau dans son tracteur. Pourtant, il connaît son véhicule, une Fiat orange 420 de 1983, comme si c'était l'un de ses propres enfants. Robert Birrer ne ferait jamais de mal à ce véhicule historique! Il s'est pourtant retrouvé chez le garagiste parce que quelque chose clochait.

Lorsque Robert et son petit-fils ont voulu refaire le plein du véhicule dans l'étable, ils ont versé de l'eau dans le réservoir au lieu du diesel. Le petit-fils s'étonne encore, car le liquide n'avait pas l'odeur habituelle. La Fiat 420 a dû être réparé pour quelques centaines de francs, car il est bien connu que l'eau à la place du diesel dans le réservoir n'est pas une bonne idée.

Mais comment l'eau a-t-elle atterri là? Pour Robert, l'histoire est très claire: il n'est pas responsable. «Chez moi, dans l'entrepôt de fourrage des vaches, personne n'est venu retirer le diesel du bidon pour y mettre de l'eau», jure-t-il à Blick.

Recevoir de l'eau au lieu de diesel?

Pour l'agriculteur retraité, il n'y a qu'un seul point de départ possible: la station-service où il a récemment rempli son bidon. «J'ai voulu faire le plein de diesel, mais je n'ai eu que de l'eau!», se persuade-t-il. Il est encore tellement colère.

Mais un problème persiste, il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. «Quand exactement ai-je rempli le bidon de réserve, je ne m'en souviens pas», avoue l'agriculteur. Cela s'est passé il y a environ trois semaines. «C'est pourquoi je n'ai plus de reçu.»

Il critique l'exploitant de la station-service

L'affaire n'est pas seulement agaçante, elle a aussi des conséquences financières pour le retraité. «Je viens de recevoir une facture de 390,10 francs pour la réparation du tracteur, que personne ne me paie.» Un mécanicien a dû nettoyer les conduites et le réservoir et changer plusieurs fois le filtre à diesel avant que tout ne fonctionne à nouveau.

Robert Birrer est en colère. L'exploitant de la station-service concernée, où il a fait le plein, l'a en effet laissé tomber après l'incident, dit-il. Il aurait aimé que la gérante de la station-service réponde de sa prétendue erreur.

Mais le paysan a un deuxième problème. Non seulement il ne peut pas prouver quand il a fait le plein, mais il ne peut pas non plus préciser à quelle pompe il était. Il n'y a pas d'enregistrement électronique, car il a payé en liquide. Robert Birrer demande à la station-service de lui fournir les enregistrements vidéo, mais ceux-ci sont effacés au bout de quelques jours, pour des raisons de protection des données.

L'exploitante ne veut rien entendre

Interrogée par Blick, la gérante de la station-service affirme qu'elle connaît l'histoire de Robert Birrer. Mais il est impossible, selon elle, que l'on ait vendu de l'eau au lieu de diesel. «Nous n'avons pas d'autres réclamations et il est impossible de faire un seul plein d'eau, car de nombreux clients font quotidiennement le plein à cet endroit», explique un porte-parole. Le réservoir de sécurité à double enveloppe serait surveillé électroniquement 24 heures sur 24. En cas de fuite, la surveillance du réservoir déclencherait une alarme.

C'est pourquoi la facture de Robert Birrer ne peut pas être prise en charge. «Nous n'en voyons pas la raison, car l'eau ne peut pas provenir de notre station-service», précise le porte-parole.

La question reste donc ouverte. Le retraité a-t-il fait une erreur, a-t-il été «zleidgwärchet» ou y a-t-il vraiment eu un problème avec la pompe à essence? Heureusement, le tracteur Fiat 420 a pu être réparé!