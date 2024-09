Martina Bolliger (37 ans) a été harcelée sexuellement par un collègue de travail de l'entreprise de sécurité Vüch. Peu après l'avoir signalé à l'entreprise, elle a été licenciée. Photo: Daniel Jung

Martina Bolliger a été harcelée sexuellement par un collègue de travail de l'entreprise de sécurité Vüch. Peu après l'avoir signalé à l'entreprise, elle a été licenciée. Photo: Daniel Jung

Son collègue de travail l'a harcelée sexuellement, elle s'est plainte, son employeur l'a licenciée. Mais maintenant, elle doit reprendre le travail. Il y a deux semaines, Blick a relaté le cas de Martina Bolliger, 37 ans.

Alors qu'elle travaillait pour le service de sécurité privé Vüch, cette Argovienne a été harcelée sexuellement pendant des semaines par son collègue Lorenzo N.*, 59 ans. Sa fille mineure Nikita, 14 ans, a également reçu des messages vocaux inappropriés de la part de l'homme, qui lui a par la suite mis la pression pour qu'elle les supprime. Martina Bolliger avait alors déclaré à Blick: «Le fait que mon enfant ait été impliqué dans cette affaire est le pire.»

Notre article a fait des vagues. «Depuis la publication de l'article, de nombreuses personnes m'ont contactée», rapporte la femme. Elle a reçu beaucoup de soutien. Certaines personnes racontent des expériences similaires, tandis que d'autres se montrent critiques à l'égard de la direction de Vüch. «Il y a des choses qui ne fonctionnent pas», affirme-t-elle.

A nouveau affectée à des services

Martina Bolliger a eu une expérience plutôt houleuse avec la direction. Après s'être plainte du comportement inapproprié de son collègue de travail, elle a été suspendue en plein milieu d'un service. Peu après, on lui a reproché de s'être présentée au travail en état d'ébriété. On lui a alors proposé un mois de salaire pour qu'elle quitte Vüch.

Aujourd'hui, l'entreprise souhaite qu'elle reprenne son travail. Selon des informations obtenues par Blick, elle serait à nouveau affectée à des services. Mais va-t-elle vraiment y retourner? «On veut me placer comme surveillante dans un magasin alimentaire. En civil, pour que je ne porte plus d'uniforme», explique Martina Bolliger. En d'autres termes: elle doit être mise à l'écart.

Des accusations d'état d'ébriété

Entre-temps, Martina Bolliger dit se porter «moyennement bien». Elle était en arrêt maladie jusqu'à la fin de la semaine dernière. Il est ainsi peu probable qu'elle retourne travailler à Vüch. «Je ne m'y sens plus à l'aise. Je ne vois plus de collaboration positive», confie-t-elle.

Bien qu'elle soit à nouveau affectée à des services, on continue de lui reprocher de s'être présentée ivre au travail, ce que la femme nie en bloc. Ce qui l'irrite, c'est que ce reproche n'a été formulé qu'après coup. Lorsqu'elle a été licenciée, elle n'a reçu aucune explication. «Si j'avais su à l'époque qu'il s'agissait d'alcool, j'aurais insisté pour passer un alcootest», déclare-t-elle. Une façon de directement écarter l'accusation. Elle estime que cette affirmation porte atteinte à sa réputation. Rico Domenig, directeur de Vüch AG, a expliqué à Martina Bolliger que dans un tel cas, l'entreprise donne un avertissement mais ne cherche pas à aller plus loin. Selon lui, un contrôle d'alcoolémie par la police serait «largement exagéré».

Martina Bolliger s'énerve de voir que l'on continue à lui reprocher ces faits. Elle se sent par conséquent trop peu soutenue par l'entreprise. Et ne se voit pas encore en mesure de reprendre le travail, du moins pour l'instant.

Dans l'article précédent, le directeur Rico Domenig a souligné à Blick que le licenciement de Martina Bolliger n'avait aucun lien avec les reproches qu'elle avait formulés. Pour des raisons de protection de la personnalité, il ne peut toutefois pas s'exprimer sur le cas concret.

Aucune crainte pour l'avenir

Mais ce qui irrite le plus Martina Bolliger, c'est le fait d'avoir été sexuellement harcelée par son collègue de travail. Lorenzo N. l'a tripotée dans le véhicule de patrouille, lui a touché les fesses durant des adieux et lui a envoyé des vidéos suggestives dans lesquelles il se prélasse nu sur le lit. Il a envoyé des messages vocaux inappropriés à sa fille Nikita, une mineure de 14 ans, et lui a mis la pression pour qu'elle les efface.

Martina Bolliger n'a toutefois pas peur de l'avenir. «Je n'ai pas de craintes existentielles, je reste optimiste», dit-elle. Elle déclare avoir reçu plusieurs offres d'emploi d'autres entreprises de sécurité.

*Nom modifié