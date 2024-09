Elle dénonce le harcèlement sexuel qu'elle subit et se fait licencier

Daniel Jung

Martina Bolliger a été harcelée sexuellement par un collègue de travail alors qu'elle travaillait pour l'entreprise de sécurité VüCH. Photo: Daniel Jung

Martina Bolliger, 37 ans, travaille pour l'entreprise de sécurité VüCH AG, qui propose dans toute la Suisse des services de patrouilles communales, de protection lors de manifestations, ou des services de circulation. Des mandats souvent délicats, pour le compte des pouvoirs publics.

Et ceux-ci n'hésitent pas à user de leurs pouvoirs, comme Martina en a fait les frais. Après qu'elle s'est plainte d'avances déplacées et du harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail, elle a été suspendue de ses fonctions et l'entreprise l'a licenciée.

Martina Bolliger vit à Reinach, en Argovie. En 2009, après une relation avec le rappeur allemand Bushido, elle avait fait de graves reproches à la chaîne de télévision Sat.1. Ses enfants sont aujourd'hui âgés de 3 à 14 ans. En mars passé, Martina Bolliger a réintégré la vie professionnelle, prenant un poste au sein de l’entreprise VüCH. Elle est principalement chargée de diverses missions confiées à l’entreprise par le service social du canton d'Argovie. Cela inclut notamment la gestion des accès aux centres pour demandeurs d'asile ainsi que le transport de ces derniers. Martina Bolliger participe également à des patrouilles régulières, supervisant les interventions et le travail des collaborateurs sur le terrain. «J’appréciais beaucoup ce travail et j’entretenais de bonnes relations avec mes collègues», confie-t-elle.

La société VüCH, active dans toute la Suisse, propose une protection pour les manifestations et les bâtiments, des patrouilles communales ou un service de transport, souvent pour les pouvoirs publics. Photo: imago images/Geisser 1/2

En voiture avec un collègue expérimenté

Dès l'été, Martina commence à effectuer de plus en plus de trajets en voiture avec son collègue expérimenté Lorenzo N.*, 59 ans. «Il a insisté auprès de la direction régionale pour être le seul à patrouiller avec moi», précise la femme. Au départ, la collaboration se déroule bien. Parfois, Lorenzo N. raccompagne sa collègue directement chez elle après le travail. Lors d'un dîner, il échange son numéro de téléphone avec Nikita, la fille aînée de Martina, âgée de 14 ans. «Au cas où il y aurait un problème», déclare l'homme à la jeune fille.

A partir de juillet, des agressions sexuelles se produisent, comme le rapporte Martina: «J'ai subi des attouchements dans le véhicule de patrouille». Lors des adieux, l'homme tente de l'embrasser et lui attrape les fesses. Il a également étreint sa fille Nikita, ce qui l'a dégoûtée. «Je ne veux pas de ça et je n'en ai pas besoin», explique la jeune fille de 14 ans. Il tente également de l'embrasser. «C'est devenu de plus en plus intense», précise Martina Bolliger.

Il envoyait aussi à Martina des vidéos suggestives sans son consentement. Un enregistrement vu par Blick le montre en train de se prélasser, nu, sur un lit. Martina a reçu de force ces vidéos, bien qu'elle ait refusé les avances sexuelles. «Il y avait quelques vidéos effrayantes», dit-elle.

Détails intimes dans des messages vocaux à la fille

Lorenzo N. envoie à plusieurs reprises des messages vocaux inappropriés à la fille de Martina, que Blick a entendus. Dans ces messages, l'homme explique ses intentions. «J'aime ta maman, je veux plus avec elle». Il se plaint que Martina se comporte de manière froide et distante. «Je mène un combat difficile avec ta mère», dit-il. Il évoque en outre le «silence radio» qui règne depuis des années dans son couple.

L'homme de 59 ans a fait pression sur la jeune fille de 14 ans pour qu'elle efface les messages vocaux. Faute de quoi il menace de dénoncer sa mère à l'entreprise. «J'ai parfois eu les larmes aux yeux en l'écoutant», raconte Nikita Bolliger. «Pour moi, c'est le pire», dit sa mère, «que mon enfant ait été mêlé à tout ça».

Le 30 août, une discussion a eu lieu au siège régional de la VüCH à Zurich, où Martina Bolliger a dénoncé la situation. Dans un premier temps, elle a trouvé des oreilles compréhensives. Mais deux jours plus tard, elle a été suspendue de ses fonctions en pleine intervention. Plus tard, on lui a demandé de démissionner en lui proposant un mois de salaire à titre d'indemnité. L'entreprise VüCH a alors prétendu que le service social argovien s'était plaint d'elle, parce qu'elle se présentait au travail en état d'ébriété. Martina conteste cette affirmation.

«La société VüCH prend les reproches très au sérieux»

Rico Domenig, directeur de la VüCH AG, explique: «La suspension de Mme Bolliger n'a aucun rapport avec ses reproches allégués». Pour des raisons de protection de la personnalité, il ne peut pas s'exprimer sur le cas concret ni sur les différentes pièces justificatives. Il déclare toutefois: «Les déclarations de Mme Bolliger ne correspondent malheureusement pas aux faits.»

Il souligne que la VüCH AG est consciente de sa responsabilité envers le public, ses clients et également ses collaborateurs. «La VüCH AG protège et respecte la personnalité de ses employés et veille toujours à préserver la moralité». Les infractions à ces principes, qui figurent également dans les règlements internes de la VüCH AG, ne seraient pas tolérées, notamment le harcèlement sexuel. «En conséquence, la VüCH AG prend très au sérieux toute critique et tout reproche de la part des employés, des clients et des tiers et y donne suite».

Lorenzo N. n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations à l'heure actuelle. Jeudi dernier, Martina Bolliger a déposé une plainte contre son collègue pour harcèlement sexuel auprès de la police cantonale argovienne. «Je ne veux pas d'argent, je veux que justice soit faite», dit-elle.

*Nom modifié