Le cyclomotoriste circulait en direction d'Orbe à une vitesse indéterminée. (Image d'illustration) Photo: Keystone

Un conducteur de cyclomoteur à trois roues a perdu la vie lundi dans un accident à Arnex-sur-Orbe (VD). Gravement blessé après une collision avec une voiture circulant en sens inverse, le Suisse âgé de 91 ans est décédé à l'hôpital. L'accident survenu dans la commune d’Arnex-sur-Orbe a été signalé lundi vers 13h30, précise mercredi la police vaudoise dans un communiqué. Le cyclomotoriste circulait en direction d'Orbe à une vitesse indéterminée.

A la hauteur d'une intersection, il a laissé dévier son cyclomoteur sur la voie opposée pour une raison encore indéterminée et est entré en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse. Le cyclomoteur s’est renversé et son conducteur a été projeté au sol où il est resté inanimé. Grièvement blessé, il a été pris en charge par la Rega et héliporté au CHUV où il est décédé. La victime était domiciliée dans la région. Le conducteur de l’automobile, un Suisse de 66 ans, n’a pas été blessé. Une instruction pénale a été ouverte.