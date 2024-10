Benjamin Kalbermatter veut entrer au conseil communal de Naters (VS). Dans une vidéo datant de 2008, on peut le voir faire le salut hitlérien en criant «UDC!». C'était une «blague», ivre au carnaval, dit-il aujourd'hui.

Benjamin Kalbermatter a effectué ce geste en 2008 lors d'un carnaval. Photo: Lecteur de Blick 1/4

Fabian Eberhard

Le Valais est en train de voter. Dans une semaine, les élections communales auront lieu dans tout le canton. A Naters, l'Union démocratique du centre (UDC) veut défendre ses trois sièges. Mais une vidéo compromettante refait surface au mauvais moment.

Benjamin Kalbermatter, 42 ans, est candidat sur la liste de l'UDC. Ce conducteur de locomotive de manœuvre veut mettre l'accent sur la sécurité, la tradition et la jeunesse au Conseil communal.

Seulement voilà, dans le passé, l'homme n'hésitait pas à faire des saluts nazis. Les images datent de 2008 et on y aperçoit Benjamin Kalbermatter au bar pendant le carnaval. Il lève la main pour faire le salut hitlérien et crie: «Nous sommes pour Adolf Hitler, UDC, UDC, UDC!»

De «l'alcool dans l'air»

L'actuel candidat au conseil municipal avait 26 ans au moment de l'enregistrement de ces images. Il déclare à Blick: «Il y avait beaucoup d'alcool dans l'air. Les gestes et les cris auxquels je me suis laissé entraîner à l'époque ne correspondent en rien à mes valeurs.» Il se distancie clairement des idées nationales-socialistes.

Les chefs de l'UDC du Haut-Valais ont connaissance de la vidéo. L'incident de 2008 aura-t-il des conséquences? «C'est ce que les Natiens décideront dimanche dans les urnes», répond Benjamin Kalbermatter. Ivre, il a fait «une connerie» pour laquelle il s'excuse. «J'espère que cette vidéo ne portera pas préjudice à mon parti.»