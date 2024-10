Les salades préemballées en plastique sont-elles dangereuses pour la santé? (Image d'illustration) Photo: Sutterstock

Caroline Freigang (Beobachter)

Fin septembre, Coop a rappelé des sachets de jeune épinard bio et de la salade jeune bio en raison d'une possible contamination par des bactéries Escherichia coli, responsables de diarrhées et de crampes abdominales. Début octobre, Migros et Denner ont à leur tour retiré du marché de la roquette bio, suspectée d’être contaminée par des salmonelles, pouvant causer fièvre, douleurs abdominales et diarrhée. Ces rappels ont soulevé une question cruciale: les salades préemballées sont-elles dangereuses pour la santé?

Des germes dans un sachet sur deux en Allemagne

En Allemagne, des résultats inquiétants ont également été révélés. Cette année, un nombre inhabituellement élevé de cas de Salmonella Umbilo, une bactérie plutôt rare, y ont été détectés dans de la roquette en provenance d'Italie. En 2021, des analyses effectuées sur plus de 400 échantillons de salades préemballées ont révélé que près d’un sachet sur deux contenait des bactéries telles que le Bacillus cereus, pouvant entraîner des vomissements et des diarrhées à forte concentration. Des traces de E. coli et de listéria ont aussi été détectées dans une moindre mesure.

Comme tous les aliments consommés crus, les salades prêtes à l'emploi peuvent contenir des germes pathogènes, fait savoir l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Le milieu humide qui règne dans les emballages favoriserait en outre la multiplication d'éventuels germes. Pour les aliments consommés crus, il est donc d'autant plus important de veiller à un stockage et à une préparation corrects.

Prudence particulière pour les femmes enceintes et les groupes à risque

Les aliments vendus en Suisse sont en principe sûrs et ne mettent pas en danger la santé des consommateurs, ajoute l'OFAG. Toutefois, les personnes affaiblies, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées devraient éviter les crudités, la viande crue et les produits à base de lait cru. Les salades préemballées en font également partie.

Si les produits crus sont stockés correctement, si les dates de péremption sont respectées et si les règles d'hygiène sont observées lors de la préparation, les adultes en bonne santé peuvent toutefois les consommer sans crainte. Tous les derniers produits rappelés en Suisse étaient des produits bio.

Mais ceux-ci ne sont-ils pas généralement plus sûrs que les produits conventionnels? L'OFAG fait savoir que les fabricants et les points de vente doivent garantir que leurs aliments sont sûrs et ne mettent pas en danger la santé des consommateurs. Cela vaut indépendamment de la forme de production. Il n'est donc pas question ici de bio ou de non bio.