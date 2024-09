Cette jeune femme a disparu depuis mercredi dans le canton de Fribourg

Angela Rosser

Elisa M. est portée disparue depuis mercredi après-midi. Photo: Polizei Freiburg

Elisa M. a été vue pour la dernière fois le mercredi 18 septembre vers 15h30 à l'hôpital de Marsens (FR). Depuis, aucune trace de la jeune femme de 20 ans. Dans un communiqué, la police cantonale fribourgeoise demande de l'aide à la population.

Elisa a20 ans. C'est une jeune femme plutôt mince, avec des cheveux et des yeux noirs. Elle porte des boucles d'oreilles créoles et était vêtue d'une veste en cuir noire, d'un T-shirt bleu et d'un jean. La jeune femme parle français.

Toute personne ayant des informations sur la personne disparue ou sur l'endroit où elle se trouve est priée de contacter la police cantonale fribourgeoise au 026 347 01 17.