Après l'école primaire, les filles afghanes n'ont plus accès à l'éducation: elles ne peuvent plus continuer à aller à l'école ou à l'université. Des Afghans et des Afghanes de Suisse, comme Mahbube, y remédient en proposant des cours par correspondance.

Les fleurs sauvages se faufilent même dans les plus petites fissures de l'asphalte, poussent là où il n'y a presque pas d'eau, résistent au vent et aux intempéries. Les fleurs sauvages, c'est ainsi que Mahbube décrit les femmes en Afghanistan. Des femmes qui sont coincées dans leurs appartements et leurs maisons comme dans une prison, sans perspective d'avenir. Simplement parce que les talibans leur interdisent d'aller à l'école ou d'étudier à l'université. Des femmes qui n'ont qu'un seul désir: l'éducation. Et la volonté de le réaliser, quoi qu'il arrive. Mahbube a fait leur connaissance par appel vidéo.

La jeune Afghane n'a que 19 ans, elle a fui son pays et a lancé l'association «Wild Flower» à Zurich. Plus de 50 bénévoles enseignent depuis ici à des filles et des femmes afghanes de 11 à 50 ans, par appel vidéo. L'offre s'est rapidement répandue, la demande est donc énorme. Elle a commencé avec trois jeunes femmes l'automne dernier et compte désormais 96 élèves. Elles étudient les mathématiques, l'informatique, le français, l'anglais et l'allemand. Elle ne s'attendait pas à une telle affluence, dit Mahbube. Mais cela ne fait que confirmer ce qu'elle savait déjà: «En Afghanistan, les femmes ne sont pas traitées comme des êtres humains».

Les femmes disparaissent de la vie publique

En 2021, les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Depuis, les femmes ne peuvent plus faire leurs courses, prendre le bus ou se promener dans un parc sans la présence d'un homme. Les grands rassemblements de femmes sont interdits, tout comme les représentations d'elles sur des affiches. L'enseignement scolaire pour les filles n'existe plus que jusqu'à la 7e année, les études s'arrêtent ensuite.

Le rapport de l'ONU sur l'Afghanistan qui vient de paraître montre que 1,1 million de filles sont concernées par l'interdiction d'aller à l'école et plus de 100'000 femmes par l'interdiction d'étudier. Conséquence: elles n'ont pas d'avenir professionnel, sont mariées beaucoup trop tôt, ont des enfants beaucoup trop jeunes et meurent plus souvent à l'accouchement. Selon le rapport, le risque de mortalité maternelle est 50% plus élevé qu'avant la prise de pouvoir.

Des initiatives suisses veulent lutter contre ce phénomène en proposant des cours en ligne. Parmi elles, «Wild Flower» et l'Afghan University of Medical Sciences (AUMS) – la première université médicale mise en place depuis l'étranger.

Mahbube est aussi une fleur sauvage. Elle vit à Zurich avec ses parents et ses trois frères et sœurs. Nous la rencontrons dans un café au coin de sa rue. Jeans, ongles teints en blanc et boucles d'oreilles argentées – Mahbube ressemble à une jeune citadine typique, mais son parcours n'a rien de banal.

Elle a dû fuir son pays une première fois lorsqu'elle était bébé. Ses parents ont alors quitté l'Afghanistan pour des raisons politiques et sont partis avec elle à Téhéran, en Iran. Là aussi, sa famille n'était pas en sécurité. Des années plus tard, ils ont dû fuir à nouveau, cette fois via la Grèce et la Turquie, pour arriver en Suisse. Mahbube vit ici depuis bientôt trois ans, va au gymnase – et parle le suisse allemand. Interrogée à ce sujet, elle hausse les épaules et dit: «J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses».

Elle ne peut pas rester inactive face à la souffrance

La jeune femme pourrait maintenant se concentrer uniquement sur son avenir, sur les études de médecine auxquelles elle aspire. Mais ce n'est pas sa façon de voir les choses. Elle pense aux nombreuses possibilités qui s'offrent à elle, mais que les jeunes en Afghanistan ne peuvent même pas entrevoir. Elle dit: «C'est insupportable. Je ne peux pas rester là sans rien faire». Ce n'est pas la première fois. Déjà dans le camp d'asile en Grèce où elle a trouvé refuge, elle donnait des cours d'anglais à d'autres enfants réfugiés, et ce, de sa propre initiative. Elle fait désormais la même chose depuis la Suisse.

Son engagement montre l'impact qu'on peut avoir avec peu de moyens. Les femmes sur place n'ont besoin que d'un téléphone portable pour suivre les cours. Cependant, elles n'ont souvent pas d'argent pour se connecter à Internet. Mahbube propose la solution suivante: ses assistantes en Suisse rechargent les cartes prépayées des écolières afghanes à un distributeur de billets CFF. 20 francs suffisent pour un mois entier d'Internet.

«Wild Flower» doit toutefois se montrer prudente. L'organisation veille à ce qu'il n'y ait jamais plus de quatre élèves en même temps qui participent à un appel en ligne. Si les autorités contrôlent une des femmes qui suit un cours en ligne, un tel appel peut ressembler à une conversation privée. Elles peuvent donc prétexter être des amies qui se retrouvent pour bavarder.

Des familles se mettent en travers du chemin

Un autre problème est encore plus important que celui des talibans: les familles des élèves clandestines. Mahbube dit: «Beaucoup ne veulent pas que les femmes s'instruisent». Elles doivent le faire en cachette. Les femmes ne viennent aux cours que lorsque les hommes de la famille sont au travail. Si elles ne font pas attention, cela peut entraîner de fâcheuses conséquences.

C'est ce qu'a appris la sœur de Mahbube. Celle-ci était en train d'enseigner à une élève lorsque le père de cette dernière est entré dans la pièce, il a immédiatement frappé sa fille lorsqu'il a compris ce qu'elle faisait. «Ça a été un choc», dit Mahbube. Elle clarifie maintenant la situation avec chaque nouvelle élève: A-t-elle son propre téléphone portable? La famille est-elle d'accord? Y a-t-il des moments de la journée qui ne sont pas propices aux cours?

«Wild Flower» n'est pas le dernier projet de Mahbube. Bientôt, elle commencera à informer les hommes sur les droits des femmes dans les centres d'asile suisses. Elle y a elle-même vécu de mauvaises expériences. Alors qu'elle a voulu sortir sans foulard, des expatriés afghans l'ont menacée de mort. «Ça m'a vraiment fait mal», dit-elle. Pour Mahbube, une chose est sûre: en Suisse, les réfugiés afghans doivent pouvoir vivre comme ils l'entendent, libres de toute doctrine, les hommes comme les femmes. En Suisse, elle se sent pour la première fois vraiment libre et chez elle, dit-elle. «J'ai enfin trouvé une patrie.»