La ligne Aigle-Leysin va être prolongée

Le projet de prolongement de la ligne ferroviaire Aigle-Leysin passe à la vitesse supérieure. Incluant trois nouvelles gares et un funiculaire, il devrait se concrétiser d’ici à 2033.

Incluant trois nouvelles gares et un funiculaire, le projet de prolongement de la ligne ferroviaire Aigle-Leysin devrait se concrétiser d'ici à 2033. Les Transports Publics du Chablais (TPC) ont été mandatés par l'Office fédéral des transports (OFT) pour le mener à bien. Suite au feu vert de l'OFT, ce projet «peut passer à l'étape suivante», a déclaré Olivier Français, président des TPC à Keystone-ATS mardi. La phase de préparation des plans détaillés et de mise à l’enquête de «ce tournant urbanistique important et courageux» va désormais débuter.

Intégralement souterrain sur 1,3 km, le prolongement du train jusqu’au départ de la télécabine de la Berneuse desservira trois nouvelles gares. Il offrira une «connectivité optimale» entre les transports publics, les commerces du centre du village et les installations de loisirs, selon le communiqué des TPC. Un nouvel accès sera construit sur le viaduc afin de relier la gare de Leysin-Village à Versmont en quelques minutes.

La nouvelle gare de Leysin-Centre permettra une liaison fluide avec le haut de la commune - où vit 25 % de la population - via un funiculaire aérien, a souligné M. Français. Particulièrement utile pour les étudiants des écoles internationales, il constituera un point de connexion avec le trafic urbain qui desservira le bas du village et le centre sportif.

Financement fédéral assuré

Financé par la Confédération dans le cadre du programme PRODES 2035, ce projet de développement, qui avait été revu à la baisse, est désormais estimé à 130,2 millions de francs. Objectif: renforcer l’accessibilité et l’attractivité de Leysin.

Le Canton de Vaud a financé les études à hauteur de 3,6 millions. En parallèle, la commune de Leysin et le canton de Vaud soutiendront, à hauteur d’environ 10 à 15 millions de francs, la réalisation du funiculaire entre le centre et le secteur du Feydey.

Le projet ferroviaire incluant l’accès à Versmont et le funiculaire pour la desserte du haut du village s’inscrivent dans une vision «Leysin 365». Elle comprend également la création d’une interface multimodale moderne, concentrant divers moyens de transport (bus, vélos, voitures, etc.).

Nouvelle cabine

Un bâtiment destiné Télé-Leysin-Les Mosses-La Lècherette (TLML) sera construit à proximité directe du futur terminus. Il abritera commerces, bureaux et services, dans le but de dynamiser l’offre touristique tout au long de l’année. TLML investit aussi dans une nouvelle télécabine qui partira directement de la gare pour rejoindre le Kuklos.

Le projet a été présenté lundi soir lors d'une séance d'information à la patinoire de Leysin. Plus de 600 personnes y ont assisté, s'est réjoui le président des TPC.

«Au départ de la gare de Lausanne, il faudra moins d’une heure pour rejoindre le centre névralgique de la station, après le travail, pour aller skier ou faire de la randonnée. (...).C’est un investissement pour les générations futures et pour la protection du climat», a relevé pour sa part Nuria Gorrite, conseillère d’Etat en charge des infrastructures, citée dans le communiqué.