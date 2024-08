La météo va faire des siennes ce week-end

1/11 Il faisait encore très chaud cette semaine ...

Angela Rosser

Dans certaines parties de la Suisse, les gens ne rêvent que de pluie et de fraîcheur. Ailleurs en revanche, on ferait volontiers don de ses nuages et de ses abondantes gouttes d'eau. C'est notamment le cas de Brienz, dans le canton de Berne, où les intempéries de cette semaine ont causé de gros dégâts et où plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées.

Alors qu'en est-il du week-end à venir? Si l'on en croit les prévisions, les températures vont baisser de manière continue. Selon Roger Perret de «Meteonews», des averses ou des orages vont s'abattre dès jeudi après-midi sur les Alpes et le Jura. Vendredi, le temps devrait être ensoleillé, surtout le matin, avec toutefois quelques averses, voire des orages, en montagne dans l'après-midi.

Orages et températures en baisse

Le front orageux se déplacera ensuite vers la plaine en fin de journée, mais la température restera élevée, voire caniculaire, avec un thermomètre pouvant aller jusqu'à 30 degrés. Pour samedi, Roger Perret prévoit un temps quelque peu «humide et orageux». Il précise: «Il est toutefois absolument impossible de prédire où et avec quelle intensité des précipitations ou justement des orages se produiront.» Le météorologue n'exclut pas l'absence totale de précipitation ou d'orage par endroits.

Dans le nord, les températures devraient baisser pour s'établir à 26 ou 27 degrés. Dans le sud, le mercure pourrait stagner aux alentours des 30 degrés. «Ceux qui prévoient un barbecue ce week-end feraient bien de le programmer samedi», explique Roger Perret. Car le dimanche, «il faut s'attendre à de la pluie».

L'été n'est pas terminé

Pour ce qui est du dernier jour de la semaine, averses et orages vont probablement s'abattre sur la Suisse et une grande partie du territoire risque fort d'être trempé. Les températures pourraient là aussi nettement baisser. «Dans le nord, pour la première fois depuis fin juillet, il fera moins de 25 degrés», annonce l'expert.

Et pour ceux qui craignent que l'été soit déjà fini, pas de panique: le temps sera partiellement ensoleillé dès lundi, et il fera à nouveau chaud le lendemain. La canicule devrait même reprendre ses quartiers dans le courant de la semaine. Selon Roger Perret, les températures en fin de semaine pourraient dépasser les 30 degrés. «L'été ne fera qu'une courte pause et reviendra en milieu de semaine prochaine», promet-il.