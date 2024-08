Multiplication des incendies de forêt en Grèce et en Algérie

A cause de la sécheresse

Athènes a été en partie prise dans le nuage de fumée d'un incendie dans la province de l'Attique de l'Est.

Le ministre grec de la protection civile avait prévenu samedi que la moitié du pays était soumise au moins jusqu'au 15 août à un risque élevé d'incendie en raison des températures élevées, de vents soufflant en rafales et de la sécheresse.

Dans la province de l'Attique de l'Est, un incendie dans la ville de Varnavas faisait rage dans une zone de maisons éparses, dégageant tellement de fumée que la capitale Athènes était en partie prise dans son nuage de fumée dimanche après-midi.

Les responsables des pompiers ont déclaré qu'une force de 165 hommes avec trente véhicules, sept avions et cinq hélicoptères ont été déployés tandis que les résidents de Varnavas ont reçu l'ordre d'évacuer. Un autre incendie s'est déclaré plus tôt dans l'après-midi de dimanche à Megara, dans l'ouest de l'Attique, déclenchant une alerte d'évacuation.

Les incendies pourraient devenir incontrôlables

Près de Thessalonique (Est), un incendie à Lagadas qui brûlait de la végétation basse a été partiellement maîtrisé. Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire d'Athènes, a déclaré dimanche à la chaîne ERTNews que la réponse aux incendies devait être rapide, sinon, compte tenu des conditions météorologiques actuelles, les incendies pourraient rapidement devenir incontrôlables.

Avec des vents atteignant 80 à 90 kilomètres/heure dans certaines zones, il a ajouté que dimanche devrait être la journée la plus difficile pour lutter contre les incendies. La Grèce est exceptionnellement vulnérable aux incendies de forêt estivaux, surtout après un hiver particulièrement sec. Les mois de juin et de juillet ont été les plus chauds depuis le début de la collecte des statistiques en 1960.

Les scientifiques avertissent que les émissions de combustibles fossiles d'origine humaine aggravent la durée, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur dans le monde entier. Selon le groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur le climat, la hausse des températures entraîne un allongement de la saison des feux de forêt et une augmentation de la superficie brûlée par les flammes dans le monde entier.

Des résidents évacués en Algérie

En Algérie, des résidents, dont le nombre n'a pas été précisé, ont été évacués à l'approche de feux dans des localités de la wilaya (préfecture) de Tizi Ozou, a déclaré le directeur général des forêts, Djamel Touahria, cité par le site d'information Ennahar Online.

Depuis vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans la partie centre-est de la région de Tizi Ouzou mais la plupart des foyers ont été contrôlés ou sont en passe de l'être, a assuré à l'AFP, Nassim Bernaoui, un responsable de la Protection civile. «La situation est maîtrisée mais des foyers d'incendies persistent dans des zones difficiles d'accès», a précisé le responsable, rencontré à Ait Frah, à environ 25 km de Tizi Ouzou.

Les flammes ont notamment consumé des oliveraies et des plantations de figuiers et détruit des poulaillers, des ruches et quelques habitations, a constaté l'AFP. A Bejaïa, les autorités ont ordonné l'évacuation d'une vingtaine de familles du village de Mezouara, situé près de la forêt d'Akfadou, où le feu a pris dimanche.

Selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux, un avion bombardier d'eau a effectué plusieurs largages sur ce massif forestier. Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique, à l'origine de sécheresses et des canicules fragilisant la végétation.

Fin juillet 2023, des incendies avaient ravagé le nord-est du pays, en particulier la région de Bejaïa, faisant au moins 34 morts et détruisant des milliers d'hectares de forêts et de culture ainsi que des centaines d'habitations.

En août 2022, de gigantesques incendies dans la même région avaient causé la mort de 37 morts personnes autour d'El Tarf. L'été 2021 avait été le plus meurtrier depuis des décennies: plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord du pays.