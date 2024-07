Un nouveau spot de baignade ouvre à côté du Jet d'eau!

Il faudra débourser 2 francs pour se baigner dans le nouvel espace à côté du Jet d'eau.

ATS Agence télégraphique suisse

Il est désormais possible de nager en toute sécurité dans les eaux du lac Léman en faisant face au Jet d'eau de Genève. C'est au pied du symbole du canton que les autorités ont inauguré lundi de nouveaux bains clôturés, agrémentés d'une buvette pour se détendre.

Deux bassins sont à la disposition du public. Le premier, sans fond, mesure 10 mètres de largeur et 27 mètres de longueur. Son frère jumeau en dimensions est doté, lui, d'un fond d'une profondeur de 1 mètre 40 environ. Un plancher en bois entoure les bassins et on peut y étendre sa serviette de bain pour prendre le soleil.

Un projet à 2,16 millions

Le projet est saisonnier. La structure sera démontée en septembre. Les bains du Jet d'eau seront ouverts jusqu'au 30 septembre, 7 jours sur 7, de 07h00 à 21h00, pour la modique somme de 2 francs dès 16 ans et de 1 franc pour les enfants de 6 à 16 ans. L'entrée est gratuite pour les tout petits.

Le projet a coûté 2,16 millions de francs. Il faut compter également entre 300'000 et 400'000 francs par année pour les frais de fonctionnement, a expliqué devant les médias la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, responsable du département de la sécurité et des sports.

La sécurité avant tout

La sécurisation des lieux a été un aspect important, a relevé, de son côté, la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast. La nage en eau vive peut en effet s'avérer dangereuse. Dans le cas des bains du Jet d'eau, outre la barrière entourant les bassins du reste du lac, des maîtres-nageurs veilleront au grain.

Ce nouveau point d'accès au lac fera office de test, a indiqué Mme Kast. Il pourrait être un avant-goût de la façon dont le secteur autour du Jet d'eau est appelé à évoluer dans les années qui viennent.