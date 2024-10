L'infirmière condamnée gagnait pourtant bien sa vie, soit environ 10'000 francs par mois. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le tribunal pénal cantonal de Lugano a condamné mercredi une Tessinoise à une peine pécuniaire avec sursis pour incitation et assistance au suicide. La justice considère comme établi que cette infirmière à la retraite a accompagné sept personnes vers le suicide. Le tribunal l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 150 jours-amende à 40 francs. En outre, elle doit payer une amende de 500 francs. L'infirmière retraitée a agi pour des motifs égoïstes, estime le tribunal.

Elle a accompagné des personnes de l'Italie voisine vers la mort. La législation y étant plus restrictive, l'accusée a profité de cette «opportunité économique». En tant qu'infirmière et masseuse indépendante, elle gagnait pourtant déjà bien sa vie, à savoir environ 10'000 francs par mois. A 67 ans, l'inculpée n'exerce plus, a expliqué le juge pour justifier la peine pécuniaire avec sursis au lieu de la peine privative de liberté avec sursis requise. En outre, elle souffre d'un trouble psychique probablement plus prononcé que ne le laisse supposer l'expertise médicale.