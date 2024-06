Les principaux assureurs maladie de Suisse ont fondé une nouvelle association de branche, opérationnelle dès début 2025. Elle doit mettre fin au duopole formé par les deux faîtières santésuisse et curafutura afin de mieux représenter les intérêts communs de la branche.

Les plus gros assureurs maladie de Suisse fondent une nouvelle faîtière

Les plus gros assureurs maladie de Suisse ont fondé une nouvelle association de branche. Cette dernière sera opérationnelle dès début 2025.

ATS Agence télégraphique suisse

Les assureurs maladie Assura, Atupri, Concordia, CSS, EGK, Groupe Mutuel, Helsana, KPT, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany et Visana ont créé une nouvelle association d'assurance maladie qui sera opérationnelle au début 2025, annoncent jeudi la KPT et le Groupe Mutuel dans un communiqué commun. Ceci mettra un terme à leurs affiliations à santésuisse et curafutura.

Cette nouvelle association doit mettre fin au duopole formé par les deux faîtières santésuisse et curafutura afin de mieux représenter les intérêts communs de la branche. Elle vise par ailleurs à créer «une base, aussi large que solide, pour défendre les intérêts communs», poursuit le communiqué. Par elle, ses membres veulent s'engager «en faveur d'un système de santé durable, financable, de grande qualité».

L'alliance a aussi pour objectif de «renforcer leur message politique». Les membres fondateurs représentent plus de 90% des personnes au bénéfice d'une assurance de base en Suisse.

La nouvelle association des assureurs est une chance, selon la FMH

L’annonce de la création de la nouvelle association de branche des assureurs-maladie a surpris la Fédération des médecins suisses (FMH). Elle y voit une chance de trouver des solutions constructives avec un nouveau partenaire et la voix unie des assureurs-maladie, écrit-elle dans un communiqué.

"Ce départ sur de nouvelles bases pourrait présenter un grand avantage notamment dans le domaine exacerbé des tarifs". La FMH entend collaborer avec la nouvelle association afin d’atteindre l’objectif commun: un système de santé de haute qualité efficace, accessible à toutes et tous et centré sur les bénéfices pour les patientes et les patients, poursuit le communiqué.

La FMH représente plus de 45'000 membres et fédère près de 90 organisations médicales.