Un nouveau distributeur de billets attaqué à l'explosif près de Thoune

C'est un postomat qui a été dynamité, selon le média en ligne bernois Bärntoday. Sur la photo: un bancomat mobile AEK Bank, à Thoune. (Image symbolique)

Un distributeur de billets a été attaqué à l'explosif dans la nuit de mardi à mercredi à Wattenwil (BE), près de Thoune. La police cantonale a indiqué à Keystone-ATS qu'une intervention était en cours, confirmant une information de Bärntoday. C'est un postomat qui a été dynamité, selon le média en ligne bernois. La police n'a quant à elle pas donné d'informations sur les auteurs de cet acte, le butin emporté, les éventuels blessés et les dégâts occasionnés.

Multiples attaques de bancomats

Les attaques de bancomats à l'explosif se sont multipliées ces derniers mois dans la région de l'Arc jurassien et plus généralement en Suisse. Plusieurs distributeurs ont été dynamités dans la campagne bernoise et schwyzoise depuis début juin.

La Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ainsi que la Banque cantonale du Jura (BCJ) ont mis plusieurs appareils hors-service ces derniers mois afin de limiter les risques. La BCJ a annoncé fin juin fermer définitivement ses succursales de Courgenay, Courrendlin, Alle et du Noirmont après des braquages à l'explosif. Une vingtaine d'affaires avec usage d'explosifs ont été recensées depuis le début de l'année, en majorité dans des villages.