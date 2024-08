À la piscine avec votre toutou!

Le 15 septembre, les chiens et leurs propriétaires pourront patauger et nager à la piscine d'Opfikon (ZH). Un rendez-vous très attendu par les quadrupèdes et leurs bipèdes.

Alessia Barbezat Journaliste Blick

C'est désormais devenu une tradition dans le canton de Zurich. À la fermeture de sa saison estivale, la piscine d'Opfikon — située à quelques kilomètres de la ville la plus peuplée de Suisse — accueille les chiens et leurs propriétaires pour une journée de baignade. Accès aux toboggans, grand et petit bassins, rien n'est trop beau pour satisfaire les velléités aquatiques des boules de poils et de leurs maîtres.

Cet événement annuel — depuis 2020 — est rendu possible, car à cette période de l'année, la piscine élimine progressivement le chlore de l'eau. Les toutous peuvent ainsi nager dans le bonheur en toute sécurité. Une initiative saluée par leurs compagnons bipèdes, mais aussi, un solide argument marketing mis en avant par le compte instagram @switzerland.explores et son million d'abonnés pour attirer les touristes dans la petite Helvétie.

À quand une pool party en terres romandes?