1/4 Pour la première fois depuis des années, la part de marché des voitures électriques a de nouveau baissé au cours des six premiers mois de 2024. En juin, il s'est vendu 20% de voitures électriques en moins qu'un an auparavant.

Un seul coup d'œil sur les statistiques de vente suffit: lorsqu'ils achètent une voiture, les Suisses préfèrent toujours les voitures à combustion classique aux voitures électriques. Mais ce n'est pas tout: au cours des six premiers mois de 2024, la part de marché des voitures purement électriques a diminué par rapport à l'année précédente, passant de 18,7 à 17,6%. En chiffres absolus, les voitures électriques ont même subi un recul de 7,7%! Alors qu'entre janvier et juin de l'année dernière, 23'164 voitures électriques ont été vendues en Suisse et au Liechtenstein, seules 21'387 d'entre elles ont trouvé preneur cette année. En juin, l'association des importateurs Auto Suisse a enregistré une baisse de près de 20%.

Fait intéressant: Tesla, le pionnier de la voiture électrique, continue de dominer souverainement les statistiques des modèles les plus vendus, comme l'année dernière déjà, et a même pu augmenter ses ventes de 20%. Le Model Y, le plus vendu de la marque d'Elon Musk, s'est à lui seul vendu à plus de 3800 exemplaires jusqu'à fin juin. Nous avons examiné de plus près les chiffres de vente des neuf autres marques automobiles leaders et avons voulu savoir à quel point ces constructeurs établis sont effectivement en mauvaise posture par rapport à Tesla – et quelles marques sont particulièrement touchées par la désaffection des clients suisses pour les véhicules électriques.

Audi – désintérêt: moyen

L'année dernière, le modèle compact Q4 E-Tron d'Audi occupait encore la 7e place du classement des meilleures ventes de voitures en Suisse (3666 ventes) et ne devait s'avouer vaincu en interne que par le modèle conventionnel Q3 (4083 ventes). Mais l'écart entre l'électrique et le thermique s'est creusé en 2024: après six mois, seuls 1019 clients ont opté pour le Q4 – contre presque le double pour le Q3, qui a été vendu à 2018 reprises. Le Q6 E-Tron, sur lequel reposait une grande partie des espoirs de la marque allemande en matière de voitures électriques, ne sera lancé que dans les prochaines semaines, à partir de 79'900 francs. Peu de temps après, le successeur purement électrique de l'A6 sera lancé – mais lui aussi devrait être tout sauf une bonne affaire. Les modèles de luxe Q8 et E-Tron GT d'Audi commencent même à partir de 88'150 et 129'900 francs, ce qui est plutôt bien au-delà du budget de l'immense majorité de la population.

BMW – désintérêt: grand

Les statistiques sont éloquentes: 1014 clients ont déjà opté cette année pour le SUV X5 haut de gamme, qui coûte au moins 100'000 francs – contre seulement 709 pour le modèle électrique de BMW. Pourtant, l'iX1, dont le prix commence à 58'900 francs, coûte pratiquement deux fois moins cher que le premier modèle. Le best-seller conventionnel X1, construit sur la même plate-forme, s'est vendu à 2196 reprises, soit trois fois plus que le SUV électrique compact. Le reste de la flotte électrique de BMW (i4, i5, i7, iX, iX2), déjà importante mais à un prix élevé, ne dépasse pas les 1000 ventes au cours des six premiers mois de 2024. Mais l'année prochaine, BMW lancera avec la «Nouvelle Classe» toute une famille de véhicules électriques sur une base nouvellement développée – le SUV iX3 et la berline i3 ouvriront la voie à partir de fin 2025, avant que ne démarrent probablement en 2027 les deux véhicules électriques d'entrée de gamme i1 et i2.

Ford – désintérêt: grand

Une grande offensive électrique a été annoncée – mais jusqu'à présent, l'euphorie pour les voitures électriques reste limitée chez Ford. Le seul modèle de l'écurie électrique, la Mustang Mach-E, a été choisi par 934 clients suisses à la maison en 2023 – cette année, seuls 211 exemplaires ont été vendus jusqu'à fin juin. Mais dans les semaines à venir, le SUV électrique prometteur de Ford, l'Explorer, sera enfin lancé – un modèle en coopération avec VW. Sur la même base, la nouvelle édition de l'emblématique Capri en tant que SUV coupé devrait également être lancée vers la fin de l'année. Les ambitions de Ford dans le domaine de l'électrique sont grandes: la maison mère américaine a déjà investi plus de deux milliards de dollars pour la transformation des sites de production européens afin que l'ensemble de la flotte soit électrifiée d'ici 2035.

Hyundai – désintérêt: moyen

En 2024, le SUV compact Kona est jusqu'à présent en tête de la liste des meilleures ventes du groupe sud-coréen. Mais seuls 473 des 1160 modèles vendus jusqu'à fin juin étaient alors à propulsion purement électrique, dont le prix de départ est fixé à 42'900 francs. Cette année, 485 clients ont tout de même déjà opté pour le crossover électrique Ioniq 5, 159 autres pour la Ioniq 6 au design futuriste. Le modèle Inster, récemment dévoilé, pourrait toutefois stimuler significativement les chiffres de vente de l'électrique dès la fin de l'année: la mini-voiture électrique de 3,83 mètres de long devrait alors être disponible chez les concessionnaires suisses à partir de 25'000 francs et concurrencer ainsi d'autres véhicules électriques bon marché comme la Citroën ë-C3, la Dacia Spring, la Renault R5 ou la Skoda Elroq.

Mercedes – désintérêt: grand

Les plans étaient ambitieux. A partir de 2030, Mercedes ne voulait plus vendre que des véhicules purement électriques. Mais jusqu'à présent, les clients ne jouent pas encore le jeu: En Suisse, en 2024, ils étaient plus de deux fois plus nombreux à se tourner vers la Classe E classique (517 ventes) que vers son alternative électrique, l'EQE, vendue à 209 reprises seulement. Dans la vaste flotte électrique de Mercedes, seule la compacte EQA, avec 491 ventes à ce jour, est convaincante – les six autres modèles EQ ne totalisent que 575 ventes! Une lueur d'espoir pour la marque allemande: un nouveau véhicule électrique d'entrée de gamme, basé sur le concept CLA présenté l'automne dernier, devrait voir le jour fin 2024. Malgré tout, le CEO de Mercedes, Ola Källeniu, a déjà fait marche arrière: au lieu de ne vendre que des voitures purement électriques à partir de 2030 comme prévu, Mercedes s'attend finalement à ce que la part de l'électrique ne représente que 50% d'ici 2030.

Renault – désintérêt: moyen

Il y a trois ans, le CEO Luca de Meo a donné le coup d'envoi de la Renau-lution... Dans sa nouvelle stratégie, Renault réoriente sa gamme, une de voitures électriques et une de voitures hybrides. Le modèle le plus important est la nouvelle version de la petite voiture R5 dévoilée au Mini-Salon de Genève: les variantes avec une grande batterie de 52 kWh (à partir de 32'500 francs) seront lancées à l'automne, suivies du modèle de base (40 kWh) à moins de 25'000 francs à partir de 2025. En automne également, Renault devrait dévoiler la nouvelle édition de la cultissime R4. Les mini-véhicules électriques devraient aider les chiffres de vente de l'électricité: Alors que la Megane, vendue à partir de 37'700 francs, a déjà quitté les garages des concessionnaires 487 fois cette année, la voiture européenne de l'année – la nouvelle version purement électrique du monospace Scenic – ne décolle pas encore vraiment, puisqu'elle n'a généré que 260 ventes.

Skoda – désintérêt: faible

Une fois de plus, l'ancienne marque à bas prix de VW prend le pas sur sa maison mère: 5159 exemplaires du SUV électrique Enyaq (à partir de 60'800 Fr.) ont été vendus par Skoda en Suisse en 2023 – seul le Model Y de Tesla a trouvé plus d'acheteurs! Certes, l'envie de véhicules électriques a également diminué chez les clients Skoda de notre pays en 2024: cette année-là, l'Enyaq n'occupe plus que la 4e place du classement interne des ventes, mais elle s'est tout de même vendue presque trois fois plus que la VW ID.4 qui avait servi de plateforme (1462 ventes contre 513) et reste la troisième voiture électrique la plus vendue en Suisse – la 2e place revenant à la Volvo EX30. Début 2025, les Tchèques lanceront en outre la première véritable voiture électrique à petit budget du groupe VW: le mini SUV Elroq de 4,10 mètres de long devrait déjà démarrer à moins de 25'000 francs et stimuler encore les ventes de modèles électriques chez Skoda.

Toyota – désintérêt: grand

On ne peut pas vraiment parler d'une désaffection des clients pour les véhicules électriques chez le plus grand constructeur automobile du monde: à part le SUV électrique bZ4X (237 ventes en 2024) qui connaît un succès modéré, Toyota n'a tout simplement pas encore de véhicules électriques dans son catalogue! Jusqu'à présent, les hybrides et les hybrides rechargeables représentent le summum des sensations de propulsion électrique. Mais cela devrait changer à partir de fin 2024: selon Toyota, six nouvelles voitures électriques seront lancées sur le marché rien qu'en Europe d'ici 2026. La version de série de l'Urban SUV Concept de 4,30 mètres de long ouvrira le bal, et l'année suivante, le Sport Crossover Concept, axé sur le style, sera lancé en tant que voiture de série. Et en 2027, la première voiture électrique équipée d'une batterie à cellules solides devrait être lancée – la technique risque de changer la donne et devrait rendre les véhicules électriques de Toyota moins chers à long terme.

VW – désintérêt: moyen

Lorsque l'ID.3, premier modèle VW basé sur le système modulaire électrique, a été lancé en 2020, les espoirs étaient immenses. Avant même son lancement, l'ID.3, de la taille d'une golf, a été proclamée nouvelle voiture électrique populaire, mais elle n'a jamais pu répondre aux attentes. Les raisons en étaient notamment des problèmes de qualité et de logiciel persistants, dont VW a entre-temps réussi à se débarrasser. Pourtant, avec 2562 et 1852 ventes, l'ID.3 compacte et l'ID.4 plus grande ne se classent que dans la moyenne des modèles VW les plus vendus en 2023 – le best-seller étant le SUV compact Tiguan avec 4023 ventes. Mais le patron de VW, Thomas Schäfer, met les bouchées doubles en matière de courant fort: dès la fin de l'été, la version break Tourer de la voiture à longue distance ID.7 arrivera chez les concessionnaires (à partir de 61'500 francs). Peu après, le modèle économique ID.2, initialement annoncé pour la fin 2025, sera présenté.