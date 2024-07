Trois voleurs de bijoux et de montres arrêtés à Fribourg

Trois cambrioleurs présumés sont en détention provisoire à Fribourg. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé des villas et d'avoir volé des bijoux et des montres pour plus de 90'000 francs. La Police cantonale fribourgeoise a retrouvé une partie du butin.

Ils auraient volé des bijoux et des montres, représentant une valeur globale de plus de 90'000 francs dans différentes villas. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Trois cambrioleurs présumés ont été interpellés en flagrant délit le 18 février 2024 dans le canton de Soleure, puis placés en détention provisoire. Le Ministère public et les enquêteurs fribourgeois les soupçonnent d'avoir commis des cambriolages durant le mois de février dernier à Marly, Neyruz, Estavayer-le-Lac, Muntelier, Liebefeld, dans le canton de Berne, et à Bellach dans le canton de Soleure. Ils auraient volé des bijoux et des montres, représentant une valeur globale de plus de 90'000 francs dans différentes villas.

Une partie du butin restitué

Les investigations menées ont révélé qu’il s’agissait de trois ressortissants géorgiens, âgés de 31 à 33 ans, qui logeaient chez un compatriote domicilié dans le canton. Les enquêteurs fribourgeois ont retrouvé une partie du butin dans cet appartement.

Lors des interrogatoires par le Ministère public, les trois prévenus ont reconnu les faits reprochés. Ils ont en outre indiqué l’endroit où ils avaient caché d'autres objets dérobés. Les enquêteurs ont finalement retrouvé des montres et des bijoux enterrés dans une forêt, entre Morlon et Broc.