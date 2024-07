L'été nous fait enfin l'honneur d'être là, mais pour combien de temps?

1/6 La deuxième moitié de cette semaine apportera un temps propice aux baignades et aux randonnées.

Fabienne Maag

Très attendu, le soleil nous honorera finalement de sa présence cette semaine! En effet, une situation plus stable est à prévoir du sud-ouest à l'ouest, faisant enfin grimper les températures. Cette semaine, nous transpirerons à grosses gouttes, rapporte le météorologue Michael Eichmann de Meteonews.

Dans la nuit de lundi à mardi, quelques averses ont été enregistrées, notamment dans l'Oberland bernois, en Suisse centrale ainsi qu'à Zurich. Mais dans le courant de la journée, les dernières gouttes ont séché, seules quelques averses seront encore possibles le long des Alpes. Les températures ne dépasseront pas 25 degrés en début de semaine.

Plus beau à l'ouest qu'à l'est

«Mercredi sera un mélange de soleil et de nuages», prévoit Michael Eichmann. C'est surtout dans les Préalpes que les nuages seront plus nombreux, alors que sur le Plateau, le temps restera ensoleillé et sec. En Suisse romande et sur le lac Léman, les nuages seront rares, avec une légère brise. «De manière générale, on peut dire qu'il fera définitivement plus beau à l'ouest qu'à l'est.»

Jeudi, les températures grimperont en flèche, certains endroits comme Bâle ou Sion franchiront peut-être même la barre des 30 degrés. Sur le Plateau, le temps restera ensoleillé, avec des températures comprises entre 28 et 29 degrés. «Dans les Alpes, quelques nuages convectoriels ainsi que des voiles peuvent encore se former, des averses isolées sont possibles dans la région alpine», explique le météorologue.

Puis, il arrivera le premier «jour de canicule». Vendredi, les températures dépasseront à nouveau les 30 degrés avec un très grand ensoleillement. Samedi, les températures atteindront même 32 degrés. Toutefois, le risque d'averses augmentera légèrement le samedi, surtout en fin de journée.

Une situation météorologique stable se profile-t-elle à l'horizon?

Dimanche, les coups de tonnerre feront leur retour. Les températures chuteront un peu pour atteindre 25 degrés. Des averses et des orages locaux pourront se produire au cours de la journée, éventuellement déjà dans la nuit de samedi à dimanche. Les régions les plus touchées seront à nouveau l'Oberland bernois, la Suisse centrale ainsi que la région de l'Alpstein. «Mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Il n'est pas encore possible de faire des prévisions précises», prévient le météorologue.

Publicité

Le début de la semaine prochaine s'annonce également ensoleillé, avec des températures comprises entre 26 et 28 degrés. Cela signifie-t-il que la météo estivale est enfin durable? «Nous sommes certainement dans une situation un peu plus stable, car nous avons plusieurs jours consécutifs sans pluie. Mais ce ne sera pas stable à 100%, comme le montre déjà la journée de dimanche», conclut Michael Eichmann.