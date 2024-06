Les violentes intempéries ont ramené à la surface des personnes disparues depuis longtemps. Plus d'une centaine de personnes sont actuellement portées disparues au lac de Constance. Deux ont été retrouvées ce week-end.

A cause des intempéries, des corps remontent à la surface du lac de Constance

Plus de 100 personnes disparues

1/5 Deux corps ont été retrouvés ce week-end au bord du lac de Constance.

Fabienne Maag

Samedi matin, une batelière a fait une macabre découverte sur la rive allemande du lac de Constance: le corps d'un homme flottait à la surface, à deux kilomètres de l'embouchure du Rhin.

Samedi soir, une deuxième horreur a suivi. Entre la ville autrichienne de Hard et la ville allemande de Lindau, trois kayakistes ont également trouvé un corps dans l'eau. Comme le rapporte la SRF, l'homme serait mort depuis six mois déjà. Une autopsie doit encore être faite ce mardi pour identifier entièrement la victime.

Les intempéries et les crues font remonter les corps

Comme l'explique Bernhard Aigner, commandant de la police du lac de Hard, à l'agence de presse autrichienne APA, ce phénomène n'est pas nouveau. À 50 mètres de profondeur, la pression de l'eau maintient les corps au fond. Même si certains gaz se forment avec la décomposition, ils ne suffisent pas à faire flotter le corps.

Les différentes couches d'eau chaude du lac ne sont que peu brassées, surtout en hiver. Ce retournement des eaux peut toutefois se produire, rarement, en automne et pendant les printemps chauds. Les crues et les tempêtes constituent une possibilité de mélanger les différentes couches, précise Bernhard Aigner à la SRF. Ainsi, non seulement les masses d'eau se mélangent, mais les corps ont aussi la possibilité de remonter à la surface.

A la mi-juin, l'eau a atteint un niveau record en raison des fortes précipitations. Le niveau de danger quatre sur cinq a été déclaré par la Confédération. Le lac a débordé en de nombreux endroits. La quantité de pluie ayant légèrement diminué peu après, les inondations sont heureusement restées mineures.

Plus de 100 personnes disparues sur le lac de Constance

Comme l'indique la police, les forces d'intervention ne pensent pas, pour l'instant, que les deux corps découverts samedi aient un lien avec une opération de recherche qui avait débuté vendredi. Ce jour-là, des vêtements avaient été retrouvés sur la rive près de Lustenau, à la frontière suisse avec l'Autriche.

Selon la police thurgovienne, environ 103 personnes étaient portées disparues sur le lac de Constance avant le week-end. Et environ 65 personnes se noient chaque année dans les eaux suisses. La cause la plus fréquente de ces accidents est la «submersion soudaine», comme l'a expliqué fin mai Reto Abächerli, spécialiste de la prévention des noyades à la Société suisse de sauvetage.