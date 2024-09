Gustin, participant vaudois à Koh Lanta est accusé d'avoir agressé trois vigiles l'année passée lors d'un concert à Yverdon-les-Bains.

«Grosse pute», «salope». Gustin, candidat vaudois participant à la 26e saison de Koh Lanta ne serait apparemment pas qu'un expert de la survie, mais aussi des noms d'oiseau et de la bagarre. Après avoir insulté une agente de sécurité lors d'un concert à Yverdon-les-Bains en août 2023, il l'aurait agressée ainsi que deux autres collègues, relate ce lundi 9 septembre «24 heures».

Le Ministère public vaudois a confirmé au quotidien avoir reçu une plainte et s'occuper de cette affaire. Dans la région, Gustin serait connu de certains pour ne pas être un enfant de chœur.

Victime sous le choc

Lors d'un concert à l'Amalgame à Yverdon-les-Bains le 6 août 2023, le participant à Koh Lanta, agité et visiblement alcoolisé, monte sur scène. Une agente lui demande de descendre. Gustin et un ami auraient alors asséné plusieurs coups à trois agents avant d'être maitrisés. Résultat: l'employée a le nez fracturé, un œdème et des hématomes aux bras et aux jambes.

Des témoins choqués décrivent une «bagarre hyperviolente». L'altercation a laissé des traces à la victime: elle confie à «24 heures» s'être rendue à plusieurs séances chez le psy et avoir pris des calmants.

Le Ministère public indique au journal vaudois que le prévenu a été auditionné et que l'affaire suit son cours. Gustin ne souhaite pour l'instant pas s'exprimer sur cette affaire.