Quatre membres de la famille Hinduja sont condamnés à des peines de prison

Le Tribunal correctionnel de Genève a estimé que les Hinduja n'ont pas exploité leur personnel indien qui travaillait dans la villa que la famille possède à Cologny (Image d'illustration).

Les quatre membres de la richissime famille indienne Hinduja ne se sont pas rendus coupables de traite d'êtres humains. Le Tribunal correctionnel de Genève les a acquittés vendredi de ce chef d'accusation. Ils ont en revanche été condamnés pour usure par métier.

Le tribunal a considéré que les employés de maison indiens au service de la famille Hinduja dans la maison qu'elle possède à Cologny n'ont pas été contraints à venir travailler en Suisse. En revanche, ils percevaient des salaires dérisoires, même en tenant compte du fait qu'ils étaient nourris et logés.

Abus de faiblesse

Pour les juges, la famille Hinduja a abusé de manière caractérisée de la situation de faiblesse de ces employés indiens, qui étaient pour certains illettrés. Le patriarche Prakash Hinduja, 79 ans, et sa femme Kamal, 75 ans, ont été condamnés à quatre ans et demi de prison. Leur belle-fille Narmarat et leur fils Ajay ont écopé de quatre ans de prison. Les prévenus n'ont pas assisté à l'audience de jugement.

Par rapport aux usages en Suisse, cette disproportion de salaire est «extrême», relève le tribunal. Ce dernier a calculé qu'en exploitant de la sorte leur personnel domestique indien à leur service à Cologny, les Hinduja ont pu s'enrichir de 2,5 millions de francs sur une période allant de juin 2009 à avril 2018.

Le tribunal a souligné à plusieurs reprises que les Hinduja ont obtenu la nationalité suisse. En tant que citoyens helvètes, ils ont agi en toute connaissance de cause. De plus, ils étaient entourés de conseillers au fait des règlements. Ils ne pouvaient pas s'abriter derrière des pratiques indiennes. «Leur faute est très lourde.»

Les juges ont aussi condamné les Hinduja au paiement d'une créance compensatoire de 850'000 francs. Une somme qui doit permettre d'indemniser les employés lésés et qui s'ajoute à la convention que les prévenus ont passée durant le procès avec les parties plaignantes dans le but de réparer les torts qu'elles ont subis.

Demande d'arrestation

Les parents Hinduja n'ont pas pris part à leur procès, invoquant des raisons de santé. En revanche, le fils et la belle-fille étaient présents depuis le début des débats. Ils ont uniquement fait faux bond, vendredi, à l'heure du verdict. Le premier procureur Yves Bertossa a réclamé au tribunal leur mise en détention.

Selon leurs avocats, Ajay et Namrata se trouvent actuellement à Monaco au chevet de Kamal Hinduja. Celle-ci a été placée aux soins intensifs, ont-ils indiqué. Le tribunal a considéré que la demande de mise en détention du Ministère public ne se justifiait pas. Le couple à ses attaches en Suisse et le risque de fuite est minime.