Le Valais a été durement touché par les intempéries de juin et juillet, avec des dégâts estimés à 125 millions de francs selon les autorités du canton. Une réunion tendue est prévue mercredi entre Novelis et le Conseil d'État, l'entreprise menaçant de quitter la région.

Une série de laves torrentielles a ravagé la zone entre le village de Champsec et Lourtier, dans le Val de Bagnes (VS), durant l'été 2024.

Selon les autorités cantonales, les dégâts causés par les intempéries qui ont frappé le Valais en juin et juillet se chiffrent à 125 millions de francs, indique «20 minutes». Pas moins de 80 communes ont déclaré des dommages, principalement dans les vallées latérales et en plaine du Rhône.

Les travaux concernent surtout les cours d'eau, mais également le réseau routier, les infrastructures agricoles et les forêts. Une collaboration entre les donateurs et la commission de gestion du fonds de secours s'est mise en place pour aider les particuliers et les petites entreprises. Des questionnaires seront envoyés aux communes pour rassembler les demandes. Le Fonds suisse reste le premier interlocuteur pour les dommages non assurables causés par des forces naturelles, rappelle le quotidien.

Novalis pourrait quitter la région

Le Canton demandera aussi au Grand Conseil (législatif) l'élaboration de cautionnements pour soutenir les entreprises d'importance systémique très touchées par les intempéries. Un système de traitement rapide des demandes de réduction de l'horaire de travail a été mis en place, avec déjà 47 demandes concernant 1518 collaborateurs.

De son côté, le géant de l'aluminium Novelis, particulièrement touché avec près de 100 millions de dégâts, pourrait relancer ses activités ce jeudi selon la RTS. Une réunion est prévue ce mercredi avec le Conseil d'Etat. La direction de Novelis a récemment menacé de quitter la région si des mesures de prévention n'étaient pas rapidement mises en œuvre par le canton.