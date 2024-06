Les assurances maladie se préparent à lutter contre la caisse unique

C'est un coup dur contre Santésuisse et Curafutura! Les 13 plus grands assureurs-maladie suisses fondent une nouvelle association de branche. D'une voix unie, ils veulent contrer l'attaque du PS.

Pour Thomas Harnischberg, CEO de la CPT, le secteur de l'assurance n'a pas donné une bonne image.

Les associations de caisses-maladie Santésuisse et Curafutura seront bientôt de l'histoire ancienne: les 13 plus grands assureurs suisses fondent une nouvelle association de branche qui devrait se présenter d'une voix unie dès 2025.

Santésuisse et Curafutura sont donc sur leur lit de mort: «Notre branche n'a pas donné une bonne image auprès du public et des politiques», déclare le CEO de la CPT Thomas Harnischberg. «Les réformes urgentes et nécessaires sont bloquées depuis des années, il manque la volonté d'emprunter des voies courageuses et nouvelles. Nous ne sortirons de ce blocage que si nous nous rassemblons et tirons tous ensemble à la même corde.»

La pression sur les assureurs augmente

Les tentatives des associations de se rassembler ont échoué ces dernières années. Mais la pression devient de plus en plus forte pour les grands assureurs. Le conflit autour du nouveau tarif des prestations ambulatoires a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Mais ce que les initiateurs de la nouvelle association ne disent pas, c'est que cet exercice à la hussarde est probablement lié à la peur de la caisse unique. Le PS est d'ailleurs dans les starting-blocks avec une nouvelle initiative pour une «caisse maladie publique».

Certes, les électeurs ont massivement rejeté la caisse unique il y a dix ans, avec 62% de non. Mais le contexte a changé avec la forte hausse des primes. Le danger pour les assureurs est réel: dans un sondage Deloitte publié récemment, deux tiers sont favorables à la caisse unique.

L'initiative donne des jambes aux assurances

Le chef de la CPT Harnischberg affirme que la nécessité d'une association de branche unique et forte existe indépendamment des initiatives actuelles. «Mais il est évident que la branche peut argumenter de manière plus crédible contre une caisse unique étatique si elle défend en bloc les avantages d'un système de santé axé sur la concurrence.»

La nouvelle bataille pour la caisse unique, elle a commencé avant même que le PS ne lance son initiative.