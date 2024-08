La compagnie aérienne suisse Edelweiss se rendra pour la première fois à Seattle et Halifax l'été prochain. En outre, elle a présenté le look et le nouvel intérieur de la cabine du nouvel Airbus A350. Voici un petit tour d'horizon des principales nouveautés.

1/11 Nouvelle destination d'Edelweiss: Seattle (USA) avec l'emblématique Space Needle (au centre de l'image) et le Mont Rainier à l'horizon.

Jean-Claude Raemy

Edelweiss prend un nouveau départ: la compagnie aérienne suisse modernise le design de ses avions et présente pour l'année prochaine deux nouvelles destinations de vols long-courriers.

Edelweiss complète son réseau long-courrier à partir de l'été 2025 avec les destinations Seattle (USA) et Halifax (Canada). Seattle, située tout au nord-ouest des États-Unis, non loin de la frontière canadienne, sera desservie de juin à septembre tous les lundis et samedis sans escale au départ de Zurich. Halifax se trouve sur la péninsule de Nouvelle-Écosse, tout à l'est du Canada, et sera également desservie sans escale au départ de Zurich les jeudis et dimanches de juillet à début octobre. Halifax sera desservie jusqu'en automne en raison de «l'été indien».

Ceux qui s'attendaient à de nouvelles destinations en Asie ou en Amérique du Sud – des spéculations préalables avaient fait état de nouveaux vols directs de Zurich vers le Brésil, le Mexique, l'Argentine, l'Indonésie, le Pérou ou le Vietnam – continueront d'attendre que leurs vœux s'exaucent.

Les nouvelles routes sont encore desservies par des avions de type Airbus A340. Mais ce sont les nouveaux Airbus A350, qui seront utilisés par la compagnie sœur Swiss à partir du printemps 2025, qui suscitent le plus grand intérêt des passagers.

Nouveau look

Edelweiss remplacera progressivement sa flotte d'A340 par des appareils de type A350-900. Au total, six A350 doivent remplacer les cinq A340 actuels – il ne s'agit donc pas seulement d'une modernisation, mais aussi d'un agrandissement de la flotte, pour revenir au niveau d'avant coronavirus.

La classe économique à l'équipement moderne.

Le premier de ces six A350 se trouve actuellement dans un chantier naval à Shannon (Irlande), où il reçoit une nouvelle peinture. Les nouveaux avions Edelweiss auront un aspect légèrement différent: le rouge de l'aileron arrière s'étendra désormais jusqu'au fuselage, et les contours de la fleur Edelweiss à l'arrière seront un peu plus fins qu'auparavant. Outre les A350, les A320 existants seront progressivement repeints avec ce nouveau design.

Publicité

Le rouge et le bleu de l'inscription Edelweiss sont devenus un peu plus foncés, «afin de souligner notre exigence de qualité», comme l'a souligné Nina Wach, cheffe de la branche «Brand Management & Marketing Communication», lors du dévoilement du nouveau design à la conférence de presse. Bien visible également: l'inscription «Member of the Lufthansa Group».

Des modifications seront aussi apportées à l'intérieur de l'avion. Les sièges actuels de l'Airbus A350 seront repris dans un premier temps. Cela signifie: 30 sièges en Business, en rangées 2-2-2, plus 63 en Economy Max et 246 en Economy, tous en rangées 3-3-3. Soit 339 sièges. Un peu plus que les A340, qui ont 300 ou 314 sièges selon la variante.

Les nouveaux Airbus A350 d'Edelweiss auront une livrée légèrement différente.

Ce n'est qu'au deuxième semestre 2026 que les A350 seront entièrement remodelés et dotés de nouvelles cabines. D'ici là, tous les nouveaux avions devraient être intégrés dans la flotte. Les A350 seront d'abord utilisés de manière sporadique sur des vols court et moyen-courriers, puis seront régulièrement mis en service à partir du 15 mai 2025 sur les lignes à destination de Las Vegas (USA) et à partir de juillet vers Vancouver (Canada).

Une croissance significative

Edelweiss a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires record de 830 millions de francs. Ce chiffre est supérieur de 23% au précédent record de 675 millions de francs, établi en 2022. Le nombre de passagers a grimpé d'un quart pour atteindre 2,74 millions.

Publicité

Pour l'année en cours, le CEO d'Edelweiss Bernd Bauer s'attend même à un chiffre d'affaires de 870 millions de francs et à environ 3 millions de passagers, comme il l'a expliqué dans le cadre d'un petit déjeuner de presse. Cela s'explique aussi par l'extension considérable de la compagnie: alors que 69 destinations étaient desservies avant la pandémie de Covid-19, il y en aura 97 dans 30 pays à partir de l'été 2025.

Ces derniers temps, de gros investissements ont été réalisés dans la formation des collaborateurs, dans les centres d'appel, dans le produit à bord et dans la ponctualité. Cette dernière est désormais de 70% pour les vols long-courriers et de 74% pour les vols court et moyen-courriers. «Je suis satisfait de la fiabilité de nos opérations aériennes», constate Bernd Bauer. Le «Net Promoter Score», qui documente la satisfaction des clients, se situe à un très bon 80%.