1/4 Erwin Sperisen, ici au côté de son épouse, comparaît libre devant la justice genevoise.

ATS Agence télégraphique suisse

Erwin Sperisen, l'ex-chef de la police nationale civile du Guatemala, comparaît depuis lundi pour la quatrième fois devant un tribunal genevois. Le double national suisse et guatémaltèque est accusé de complicité d'assassinat. «Nous plaiderons l'acquittement et subsidiairement le classement de la procédure», ont indiqué devant la Cour de justice de Genève Giorgio Campa et Florian Baier, les deux avocats d'Erwin Sperisen.

Le prévenu est accusé par le Ministère public d'avoir donné son accord à l'exécution par un commando de tueurs de sept détenus lors de la reprise en main, au Guatemala, en 2006, de la prison de Pavon. Cet établissement pénitentiaire était tombé sous le contrôle des narcotrafiquants. L'affaire dure depuis 12 ans et est remontée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui a estimé qu'Erwin Sperisen n'avait pas bénéficié d'un procès équitable.

Erwin Sperisen, aujourd'hui âgé de 54 ans, avait été arrêté à Genève en 2012.