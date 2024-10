Des promeneurs tombent sur un «lance-mine» dans un champ en Suisse!

Un promeneur suisse a partagé une photo d'un étrange couvercle trouvé en pleine nature. Les internautes imaginent les théories les plus folles. L'armée éclaire notre lanterne.

Le fameux couvercle a suscité les fantasmes des internautes quand un promeneur établi en Suisse a décidé d'en poster la photo sur le réseau social Reddit. Photo: Reddit/navadapouet

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

À chaque fois que ce promeneur, habitant la Suisse depuis deux ans, se balade, il tombe sur un étrange objet. Décidé à satisfaire sa curiosité, il a pris ce couvercle en photo et a partagé le cliché sur le réseau social Reddit. «J’en vois beaucoup, notamment aux abords des champs, mais pas que, parfois proche des habitations», écrit l'internaute.

«C'est un mini bunker de l'armée», estime un internaute, qui se trompe.

Visiblement fan de la série «Lost», il fantasme. Et les réponses étonnent. «C'est un lance-mine automatisé», écrit un connaisseur. Ou l'aération d'un bunker, proposent plusieurs personnes, voire, l'entrée d'un minibunker, décrit comme «une petite pièce avec deux lits à étage».

L'armée répond

Alors, nos champs sont-ils jonchés de mortiers, prêts pour faire sauter les marcheurs? Évidemment, non. Blick a posé la question à l'armée suisse. L'idée d'un point d'air ou d'une entrée de bunker sont exclues d'emblée par Mathias Volken, porte-parole. «Les puits d'aération sont en principe munis d'une ouverture, ce qui n'est apparemment le cas ici», précise-t-il. Ce drôle de chapeau n'est pas non plus un lance-mine automatique.

«Il semblerait plutôt qu'il s'agisse d'un 'captage d'eau'», suggère Mathias Volken, qui joint à sa réponse d'autres images d'installations similaires. Ce dispositif permet, comme son nom l'indique, de capter l'eau, ou de transformer les eaux souterraines en eau potable. Le promeneur, qui souhaitait qu'on «allume sa lanterne», peut donc cesser de fantasmer sur ce drôle de couvercle.