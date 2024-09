10 excursions pour prolonger votre été

Article rémunéré, présenté par Feldschlösschen Sans Alcool

Quand la chaleur de l’été redescend peu à peu, c’est le moment idéal pour redécouvrir la Suisse sous son plus beau jour. Rando dans les Alpes, baignade dans les lacs de montagne turquoise ou balade à vélo autour du lac de Zurich, le choix est aussi diversifié que les régions suisses. Laissez-vous inspirer et découvrez nos 10 idées d’excursions originales pour prolonger encore un peu l’été. Quoi de plus agréable que de partager ces expériences avec des proches? Trinquez ensemble à des moments inoubliables avec une bière sans alcool et laissez-vous tenter par nos dix excursions originales.

1 Une route 66 un peu différente

Photo: Zürich Tourismus

L’itinéraire 66 de SuisseMobile s’étend sur 61 kilomètres, une version cyclable bien moins longue que la mythique Route 66 dont elle s’inspire. Tandis que cette dernière traverse des endroits et villes variés des Etats-Unis, l’itinéraire 66 sillonne le paysage de Baden à Rapperswil, passant par des villages charmants, au bord de splendides vignes et le long des villas prestigieuses de la Goldküste zurichoise, dont celle de Tina Turner (†). Tout comme la célèbre route américaine, ce parcours met l’accent sur le voyage plutôt que la destination. Pour une expérience plus détendue, vous pouvez diviser l’itinéraire en deux étapes, avec une pause à la gare centrale de Zurich. Vous pouvez vous y arrêter quelques jours ou bien reprendre la route dès le lendemain. Vous aurez ainsi tout le temps d’apprécier la beauté environnante sans trop forcer. Pour une pause rafraîchissante, terminez votre aventure par un plongeon dans le lac de Zurich et savourez une bière sans alcool, comme la nouvelle Feldschlösschen Pamplemousse 0.0% – un peu de nature en cannette, à l’image de celle que vous venez d’explorer.

2 Des chutes d'eau uniques en Europe

Photo: Lauterbrunnen Tourismus

Les chutes du Trümmelbach près de Lauterbrunnen offrent bien plus qu’un simple rafraîchissement lors des chaudes journées de fin d’été: elles sont un véritable spectacle naturel. L’eau de fonte des glaciers voisins traverse d’anciennes formations rocheuses, créant dix cascades qui dévalent à une vitesse vertigineuse plus de 140 mètres en profondeur. Les chutes du Trümmelbach sont les plus grandes et les uniques chutes d’eau d’Europe se trouvant à l’intérieur même de la montagne. Elles sont néanmoins ouvertes au public et offrent un spectacle fascinant entre l’eau, la lumière et la roche. Un réseau de tunnels, d’escaliers et de galeries vous plonge au cœur de la montagne pour découvrir au plus près cette force brute de la nature. Le contraste entre la puissance de l’eau et la tranquillité de la vallée de Lauterbrunnen, l’une des plus belles vallées alpines, rend l’expérience encore plus marquante.

3 Une nuit dans un mayen

Photo: Switzerland Graubünden Ferien / Stefan Schlumpf

Un week-end dans un mayen des Grisons est l’occasion idéale de vous échapper du quotidien. Loin du tumulte, vous pourrez profiter d’une ambiance chaleureuse et empreinte de nostalgie. Ces chalets de montagne traditionnels, qui servaient autrefois de halte aux paysans et à leur bétail en route vers les alpages en été, sont aujourd’hui reconvertis en lieux de vacances ou d’agrotourisme. Pendant la journée, vous pourrez explorer entre amis les forêts et alpages environnants, respirer l’air pur de la montagne et peut-être faire une petite randonnée vers un lac voisin ou visiter une petite ferme locale pour goûter aux spécialités du coin. Le soir venu, rien de mieux que de s’installer confortablement sur la terrasse pour savourer une bière sans alcool, tout en admirant la vue paisible sur les vallées. Ici, le temps semble s’arrêter, loin du stress et du bruit, juste vous, vos proches et la nature.

4 Croisière rafraîchissante sur la rivière

Photo: BSG Bielersee Schifffahrt

La croisière de Soleure à Bienne est l’une des plus belles de Suisse, le temps d’un voyage paisible le long de l’Aar. Cet itinéraire vous fait traverser des paysages bucoliques, avec ses collines douces, ses forêts verdoyantes et ses charmants villages. Depuis Soleure, ville historique réputée pour son architecture baroque, le bateau descend tranquillement la rivière, révélant des panoramas époustouflants sur une nature préservée. L’un des moments forts de la croisière est le passage par la réserve naturelle du Häftli, un refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le voyage s’achève à Bienne, une ville dynamique au bord du lac, connue pour son bilinguisme et sa vieille ville pittoresque. Cette croisière est idéale en fin d’été, quand les températures sont plus douces et qu'une brise rafraîchissante souffle sur le pont.

5 Au-dessus du lac des Quatre-Cantons

Photo: Perretfoto

Le Niederbauen Kulm est une destination estivale idéale pour les fans de randonnée et de nature. Perché au-dessus du lac des Quatre-Cantons, ce sommet offre l’une des vues les plus impressionnantes de Suisse centrale. L’excursion débute à Emmetten, où un téléphérique vous monte dans la montagne. De là, un sentier de randonnée bien tracé vous conduit en environ une heure au sommet. Le parcours est une aventure en soi: il serpente à travers des prairies verdoyantes et passe au milieu des fleurs alpines multicolores, au son des cloches des vaches et au gré des parfums de foin frais. Une fois au sommet, une vue panoramique à 360 degrés vous récompense de vos efforts. C’est l’endroit parfait pour savourer une bière sans alcool rafraîchissante tout en profitant du paysage. Pour redescendre, vous pouvez soit reprendre le même chemin, soit opter pour un itinéraire différent qui vous ramène vers la vallée.

6 Sur les traces des charbonniers

Photo: Luzern Tourismus

Envie d’une aventure en pleine nature pour découvrir de près un artisanat ancestral? Le sentier du charbon de Romoos, dans l’Entlebuch, vous permet d’observer l’art ancestral de la fabrication du charbon de bois, réputé comme le meilleur pour les grillades dans la région. La randonnée vous fait traverser des paysages variés, entre les forêts profondes et les vastes prairies offrant des vues magnifiques sur les collines et montagnes environnantes. Tout au long du parcours, des bornes vous expliquent l’histoire et les techniques des charbonniers, et avec un peu de chance, vous pourrez même voir une charbonnière encore en fonctionnement.

7 Entre Moyen Âge et modernité

Photo: Schweiz Tourismus

A la fin de l’été, une escapade en ville peut être très plaisante. Alors que des villes comme Rome, Paris et Berlin sont envahies par les touristes, pourquoi ne pas profiter d’un week-end tranquille en Suisse? Laissez-vous donc tenter par Morat, élu «Village suisse de l’année 2024». Les températures douces sont parfaites pour explorer la vieille ville avec ses ruelles charmantes et ses remparts bien conservés. Promenez-vous paisiblement dans ses rues pavées, imprégnez-vous de son histoire fascinante, et ne manquez pas de découvrir ses boutiques et cafés pleins de charme. Le lac de Morat offre de nombreuses activités, comme la baignade, le pédalo ou le wakeboard. Et pour les fans de randonnée, les sentiers ne manquent pas à Morat: le long des rives du lac, à travers les vignobles ou au sommet du Mont Vully.

8 Un goût d'Italie en Suisse

Photo: Switzerland Tourism

Profiter du charme italien sans traverser la frontière: voilà ce que vous promet le magnifique Malcantone, juste derrière Lugano. Ce paysage vallonné est parfait pour une randonnée le long du lac d’Agno jusqu’à la frontière près de Ponte Tresa. C’est un trésor caché idéal à découvrir à pied, avec des vues époustouflantes sur le lac de Lugano. Petit conseil: arrêtez-vous au Lido di Agno, où vous pouvez vous détendre avec une bière sans alcool fraîche et admirer le lac. Et pensez à faire un détour par Caslano, un village pittoresque avec un centre charmant et des restaurants accueillants où vous pourrez déguster des antipasti locaux.

9 Aventure nostalgique sur rails

Photo: TM 4Soul

Venez vivre une aventure unique dans la vallée de la Singine avec une expédition en vélo sur rail. Cette expérience prend son départ à Laupen (BE), non loin de la gare, et suit une voie ferrée désaffectée qui traversait autrefois ce paysage pittoresque. A bord de vélorails spécialement conçus, vous parcourrez les anciennes voies à travers des prairies verdoyantes et des forêts tranquilles, jusqu’aux environs de la gare de Gümmenen (BE), où vous ferez demi-tour. Cette sortie originale combine le charme nostalgique d’une ligne de chemin de fer historique avec le plaisir du vélo, tout en offrant une vue imprenable sur la magnifique vallée de la Singine. Une excursion qui mêle plaisir et patrimoine de façon captivante, pour une expérience mémorable tant pour les familles que pour les nostalgiques. C’est la sortie idéale pour les personnes en soif d’aventure et toutes celles et ceux qui cherchent une expérience hors du commun.

10 Découverte de la brasserie Feldschlösschen

Rien de tel qu’une bière blonde bien fraîche pour se rafraîchir lors d’une chaude journée, et c’est encore mieux lorsqu’on peut la savourer servie directement au robinet de sa brasserie préférée. La visite du Bierschloss de Rheinfelden séduira tous les amateurs de bière. Vous aurez l’occasion d’y découvrir l’une des plus belles salles de brassage du monde et d’en apprendre davantage sur l’artisanat du brassage grâce aux diverses visites guidées proposées. Un incontournable du centre des visiteurs «Brauwelt» est le grand système de tirage de bière, équipé de 25 robinets. Chaque visite se termine en beauté par une dégustation où vous pouvez tirer vous-même les bières de votre choix avec votre passeport brassicole personnel. Bien sûr, des options sans alcool sont également disponibles.

