Écarté du spectacle des deux Vincent, Bastian Baker parle de «jalousies»

Bastian Baker aurait dû participer au spectacle de Vincent Kucholl et Vincent Veillon à Paléo Festival avant d'en être écarté, a appris Blick. La star invoque des «rumeurs», des «jalousies», des «guerres d'égo» et des «conflits internes» pour expliquer la situation.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Même s'il ne cache pas son amertume, Bastien Kaltenbacher, le vrai nom de Bastian Baker, se réjouit de retrouver son public ce vendredi 13 septembre à Romont (FR). Photo: Keystone

David Castello Lopes, Thomas Wiesel, Yann Marguet, Alexandre Kominek, Blaise Bersinger, Yoann Provenzano, Forma, Christophe Auer, Faustine Jenny, Cee Roo et Mila de Meyer. Cet été, le spectacle 52 minutes en concert de Vincent Kucholl et Vincent Veillon, à Paléo Festival, réunissait la crème de la crème de la scène romande. Mais, selon les informations de Blick, ce casting cinq étoiles aurait même dû compter un nom prestigieux de plus avant qu’une tempête n’éclate en coulisse ce printemps: Bastian Baker.

Le chanteur vaudois, à la gueule d’ange et au profil de gendre idéal, brille comme peu d’artistes en Suisse: gloire du cirque Knie, participant du célèbre télécrochet français Danse avec les Stars, coach dans l’émission The Voice Belgique ou encore première partie de la star Shania Twain sur sa tournée mondiale. Alors comment expliquer que le trentenaire qui a déjà collaboré avec les deux Vincent — dont l’émission 52 minutes est diffusée par la RTS — a été écarté discrètement de la grand-messe musico-satirique de la plaine de l’Asse?

Difficile d'accéder à ce petit monde. Toutefois, d’après nos sources, certaines personnes auraient manifesté «leur malaise» à l’idée de collaborer avec la vedette qui se produit pourtant aux quatre coins du monde depuis plus de dix ans.

Les deux Vincent ne rient plus

Une information que confirme à Blick par écrit Vincent Kucholl et Vincent Veillon. Quelles sont les raisons de cet inconfort visiblement manifesté par plusieurs artistes de premier plan? «Ces raisons appartiennent aux personnes concernées, elles relèvent de la sphère privée et il ne nous appartient pas de les révéler, tout comme il ne nous appartient pas de communiquer qui sont ces personnes», nous rétorque le duo adulé des Romandes et Romands.

Bastian Baker a-t-il accepté sans rechigner d’être écarté du spectacle des deux figures du service public? «Absolument, il a bien compris notre position», affirment-ils encore, en précisant avoir échangé avec lui à ce propos «par téléphone».

Nous avons contacté Bastien Kaltenbacher, son vrai nom. Qu’est-il reproché à celui qui est par ailleurs ambassadeur de l’Unicef et par qui? Comment a-t-il vécu le fait d’être mis au ban par le gratin artistique de ce coin de pays? Comprend-il et accepte-t-il cette démarche? Comment se fait-il que l’on ne l’apprenne que maintenant?

La célébrité n’a pas retourné notre WhatsApp. Avant que son management ne reprenne la main, c’est l’agence de communication Farner, en charge de sa «réputation», qui nous a appelés pour négocier un délai de réponse supplémentaire de 24 heures.

Bastian Baker est amer

Demande accordée. Voici la déclaration signée du nom de Bastian Baker qui nous a été adressée ce mardi 10 septembre, en fin de journée: «Il avait effectivement été question que je participe au spectacle 52 minutes du Paléo cet été mais, d’entente avec les producteurs, nous avons décidé de ne pas aller de l’avant. Pour être transparent avec vous, ma présence n’a pas plu à tout le monde et je trouve cela vraiment dommage. Je vis mon métier pleinement et dans la plus grande sincérité mais je sais aussi que le milieu du show business n’est pas fait que de bienveillance et de bons sentiments. Il est aussi fait de conflits internes, de guerres d’ego, de rumeurs, de jalousies. Il faut faire avec.»

L’auteur du tube «I’d sing for you» développe: «Vous dites que certains parlent de malaise. Je le regrette. Pour ma part, je reste concentré sur ce que je sais faire et ce que le public attend de moi. D’ailleurs ma tournée acoustique reprend dès le vendredi 13 septembre à Romont (FR) et je me réjouis de retrouver mon public.» En plus des «jalousies» et du reste, l'homme de scène évoque donc des rumeurs. Lesquelles? Silence.