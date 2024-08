L'hôtellerie suisse pourrait battre son record de nuitées en 2024

Une année à plus de 42 millions de nuitées dans les hôtels suisses? C'est la prévision faite dans «Le Matin Dimanche» en ce début du mois d'août. Ce chiffre battrait le record de 2023. La tendance est à la hausse, mais la météo pourrait jouer les trouble-fête.

Ces bons chiffres pourraient fléchir devant la météo capricieuse de cet été. (Image d'illustration à Lucerne)

Le record de nuitées enregistré dans les hôtels suisses en 2023 – 41,8 millions – pourrait bien être battu en 2024. C'est ce qu'affirme «Le Matin Dimanche» ce 4 août, en pleines vacances estivales.

Le journal dominical s'appuie sur les prévisions de l'institut BAK Economics, mandaté par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) pour évaluer le tourisme en Suisse. En effet, entre janvier et mai 2024, le nombre de nuitées est en hausse de 2,4% par rapport à cette même période une année plus tôt. L'hôtellerie suisse a décompté 16 millions de nuitées.

La météo pour inverser la tendance?

Mais ces bons chiffres pourraient fléchir devant la météo capricieuse de cet été, s'inquiète Suisse Tourisme. Valais-Wallis Promotion entrevoyait pour juillet et août un recul de 12% des réservations dans les logements de vacances.

Les régions de montagne ont souffert des intempéries, mais les villes et leur tourisme d'affaire et de loisirs pourraient rattraper le coup. Les Américains du Nord et les Asiatiques du Sud-Est contribuent tout particulièrement à cette hausse récente des touristes étrangers en Suisse.