Swisscom rencontre de nombreuses pannes ce mercredi

Nicola Imfeld

Photo: keystone-sda.ch

«J'étais en télétravail et j'ai dû aller au bureau», écrit une lectrice de Blick. «Rien ne va plus!» Elle est l'une des nombreuses personnes a rencontré des difficultés avec Swisscom ce mercredi. L'opérateur lutte depuis mardi soir contre plusieurs perturbations à la fois, qui ne concernent toutefois pas tous les clients, comme il le précise à Blick.

Le problème principal semble être l'accès aux boîtes mail Swisscom. Pour de nombreux utilisateurs, il n'est pas possible de se connecter depuis 23h30 mardi soir. «La restriction a pu être résolue pour une partie des clients ce matin peu après 6 heures», indique Swisscom à la demande de Blick. D'autres clients sont toujours concernés et impossible de savoir pour combien de temps.

Le WLAN et les décodeurs TV de Swisscom sont en partie inaccessible ce matin. La hotline de Swisscom est surchargée et l'outil interne de gestion des dérangements n'est pas non plus accessible, indique une lectrice de Blick. Swisscom est en train de clarifier la situation. L'entreprise ne peut pas encore indiquer combien de personnes n'ont pas accès au WLAN de Swisscom mercredi matin.