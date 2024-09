La vallée de Saas coupée du monde à cause d'une coulée de boue

02.09.2024, 06:52 heures

Record du nombre d'éclairs en 2024 ce dimanche

Selon Meteo News, la Suisse a été frappée par plus de 55'000 éclairs durant les orages de dimanche soir. Il s'agit d'un record pour une journée de 2024, puisque la précédente marque était d'environ 50'000.

La Suisse allemande particulièrement touchée

Si pratiquement toute la Suisse a été touchée par les orages, ce sont principalement les cantons alémaniques qui ont subi les plus grosses intempéries. C'est notamment le cas de Zurich et Lucerne, qui ont respectivement été frappés par 11'554 et 9208 éclairs.

En Suisse romande, la soirée n'a pas été de tout repos non plus. Le canton de Vaud a été touché par 506 éclairs, tandis que Genève et Neuchâtel ont pu apercevoir 74 et 52 éclairs. Le Valais a vécu une soirée plus calme, puisqu'il s'agit du canton qui a été le plus tranquille.