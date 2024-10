Les trains ne circulent plus entre Genève et Lausanne

Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur

Plusieurs trains sont supprimés actuellement entre Lausanne et Lausanne. D'après les CFF, cela est dû à «un dérangement à la ligne de contact» survenu entre Les Tuileries et Coppet, comme on peut le lire sur leur site web.

Les lignes IC, IC1, IC5, IR15, RE33, TER, RL1, RL2, RL3 et RL4 sont touchées. Des retards et des suppressions sont à prévoir. La perturbation durerait jusqu'à 19h environ.

Les CFF précisent que dès 17h30 «certains trains du trafic grande ligne peuvent transiter entre Genève et Coppet». Ce n'est en revanche pas encore le cas pour le trafic régional.

Développement suit