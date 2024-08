Un faux Cédric Wermuth soutire de l'argent à des femmes

1/5 Cédric Wermuth n'en revient pas: des «arnacoeurs» ont utilisé son nom pour soutirer de l'argent à des femmes sur Internet.

Daniel Ballmer

Le co-président du PS Cédric Wermuth a dû halluciner. En effet, le chef d'une succursale bancaire l'aurait informé qu'une cliente voulait lui verser 100'000 francs. Problème: le montant devait être versé sur un compte qui n'était pas à son nom.

Il s'est rapidement avéré que Cédric Wermuth ne connaissait pas cette femme. Cette dernière serait alors tombée des nues. Et pour cause, la pauvre dame pensait que le politicien avait entamé une relation amoureuse avec elle, comme le rapportent les journaux de CH Media, parmi lesquels Watson.

Ce phénomène est connu sous le nom de «romance scam», une forme d'arnaque à l'amour sur Internet. Cédric Wermuth aurait ainsi été utilisé comme appât, sans en avoir connaissance.

Des rencontres romantiques sans cesse repoussées

Les escrocs créent de faux profils sur les réseaux sociaux. Rien que sur Facebook, Cédric Wermuth aurait trouvé cinq pages à son nom, avec de nombreuses photos de lui. Les escrocs attendent ensuite que les utilisateurs réagissent, en ciblant particulièrement ceux qui likent et qui écrivent des commentaires bienveillants.

C'est là que tout devient mesquin: les femmes qui réagissent positivement sont contactées par message privé. L'usurpateur exprime d'abord un intérêt pour sa victime, puis de la sa sympathie, il envoie des photos, pour finalement évoquer des sentiments profonds. A chaque fois le schéma est le même: le faux Cédric Wermuth explique qu'il se remet d'un un mariage qui s'est mal fini auparavant...

Comme tous les escrocs de l'amour sur internet, il écrit que des rencontres auront bientôt lieu. Mais il les reporte à chaque fois pour diverses raisons. Et il finit systématiquement par mentionner un autre problème dans sa vie: une impasse financière.

Berset aurait eu besoin d'argent pour le Conseil de l'Europe

Comme l'écrit CH Media, les escrocs inventent toujours des raisons pour justifier leur besoin urgent d'argent. Parfois, ils racontent des histoires particulièrement originales à leurs victimes. Selon Cédric Wermuth, une femme s'est fait dire qu'il était surendetté. «L'escroc lui a dit: Alain Berset m'avait demandé de l'argent. Je lui aurais alors versé une somme importante avec laquelle il aurait soudoyé des politiciens et ainsi assuré son élection au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe.»

La plupart du temps, il s'agit d'abord de petits montants, qui deviennent de plus en plus importants par la suite. Et si la victime ne joue pas le jeu, les escrocs coupent tout simplement le contact.

Le nombre de fraudes augmente fortement

Le chef du PS Cédric Wermuth a maintenant déposé plainte pour usurpation d'identité. L'utilisation abusive d'un autre nom n'est punissable que depuis 2023. Selon la police argovienne, il s'agit du premier cas dans le canton d'un politicien «dont l'identité a été utilisée pour une escroquerie amoureuse sur Internet».

En 2023, 58 cas d'escroquerie à l'amour sur Internet ont été dénoncés dans le seul canton d'Argovie. Montant des arnaques: 2,8 millions de francs. Cette année, les chiffres seraient en forte augmentation; 40 cas auraient déjà été dénoncés au cours des six premiers mois.

De nombreux cas de «romance scam» seraient en outre restés en dehors des radars. Car beaucoup de victimes ayant versé de l'argent à un escroc se sentent honteuses et beaucoup ne veulent pas en parler.