Le météorologue Klaus Marquardt prévoit une semaine maussade avec beaucoup de pluie, surtout mardi soir. Les températures chuteront à 12 degrés d'ici vendredi. Le week-end, le temps sera plus doux et plus ensoleillé.

Beaucoup de nuages et peu de soleil, c'est ainsi que le météorologue Klaus Marquardt décrit la semaine. Photo: Blick TV 1/2

Christina Benz

La pluie arrive: mardi, les nuages de pluie arriveront du sud-ouest et apporteront entre 50 et 70 litres de pluie. Ce sont surtout la Suisse romande, le Valais et les Alpes vaudoises qui sont concernés.

Alors que la Suisse a pu profiter du beau temps dimanche, le début de semaine commence dans la grisaille. Et ce n'est pas fini. Des nuages de pluie seront suspendus au-dessus de nos têtes cette semaine. Le météorologue Klaus Marquardt de Meteo News résume la situation: «Il y aura beaucoup de nuages, et le soleil sera plutôt rare.»

«Lundi, il y aura des averses à l'est, mais le temps deviendra plus agréable vers l'ouest de la Suisse», précise l'expert. Avec 19 degrés environ, lundi sera le jour le jour le plus chaud de la semaine. Dès mardi, les nuages s'amoncelleront plus densément – et squatteront le ciel suisse pour plusieurs jours.

Mardi, une forte pluie s'abattra sur la région

«Mardi soir, la pluie se fera plus forte. Dans la nuit de mardi à mercredi, il pleuvra sur une grande partie du territoire, notamment en Suisse romande, en Valais et dans les Alpes vaudoises», explique Klaus Marquardt. Les nuages de pluie s'approcheront par le sud-ouest. Il faut s'attendre à des quantités de précipitations de 50 à 70 litres. Ce n'est que mercredi matin que la pluie s'arrêtera. La suite de journée s'annonce en effet plus agréable: «Le temps restera variable, avec quelques averses, mais il y aura aussi de longues heures au sec.»

Ce temps chaotique est dû à une dépression orageuse près des Îles Britanniques, explique l'expert météo. Celle-ci transporte des masses d'air humide de l'Atlantique vers l'Europe, et jusqu'à nous. «Une dépression se forme actuellement en Méditerranée, et un anticyclone est apparu en mer du Nord: nous sommes donc juste entre les deux», poursuit Klaus Marquardt. La bise, c'est-à-dire un vent de nord-est, se manifestera jeudi et vendredi.

Le week-end, le soleil fera son apparition

La bise provoquera la baisse des températures, rendant l'air un peu plus froid chaque jour. Alors que lundi, il fera encore doux avec 19 degrés, il fera 16 degrés le mardi, 14 degrés le mercredi et seulement 12 degrés le jeudi. Vendredi sera finalement le jour le plus froid de la semaine.

Mais à partir de samedi, le temps changera. Le vent s'orientera à nouveau vers le sud-ouest et le temps redeviendra plus doux, explique le météorologue. «Dimanche ou lundi, le temps sera à nouveau un peu plus ensoleillé.»