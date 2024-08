Nouvelle fausse alarme dans la région lausannoise!

Mercredi peu après 8h, une sirène d'alarme a retenti à Lausanne. Fausse alerte, rassure AlertSwiss. C'est tout de même la deuxième fois en un peu plus d'un mois que la population entend ce cri strident... pour rien.

Loïck Mauroux Journaliste Blick

Une sirène d'alarme a surpris des habitantes et habitants de Lausanne ce mercredi matin. C'est peu après 8h que le signal, qui est censé alerter la population d'un danger imminent, s'est déclenché. Mais pas de panique! La plateforme AlertSwiss recense en effet une mise en garde, mais précise qu'il s'agit d''une erreur. La fausse alerte a tout de même fait sursauter bon nombre de personnes ce matin. On ne sait pour l'heure pas pourquoi elle s'est déclenchée.

Une fausse alerte qui n'est pas la première! Les Vaudoises et les Vaudois s'en souviennent probablement: il y a un peu plus d'un mois, c'est toutes les sirènes du canton qui s'étaient mises à hurler en chœur. La police avait tout d'abord plaidé l'erreur technique, mais il s'est avéré que l'erreur était bel et bien humaine.