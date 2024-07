Des sirènes d'alarme ont retenti par erreur ce matin dans les cantons de Vaud et du Valais. Les autorités expliquent qu'il s'agit là d'une fausse alarme.

Les alarmes ont retenti par erreur dans les cantons de Vaud et du Valais

Les alarmes ont retenti par erreur dans les cantons de Vaud et du Valais

Sirènes et notifications

Sirènes et notifications

Le réveil a été particulièrement sonore pour nombre de Vaudois et de Valaisans ce lundi matin.

Etienne Daman Journaliste Blick

Certains habitants du canton de Vaud et du Valais ont eu le droit à un réveil peu agréable ce lundi 15 juillet au matin et pour cause: des sirènes d'alarmes ont retenti pendant quelques minutes aux alentours de 8h. Des utilisateurs de l'application MeteoSuisse ont également reçu une notification d'alerte sur leur mobile.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De quoi s'inquiéter? Non, répond de son côté la police cantonale vaudoise. «Suite à un problème, les sirènes ont été enclenchées par erreur dans tout le canton», précise-t-elle, ajoutant qu'aucun danger n'est à l'origine de l'incident. Si dans un premier temps AlertSwiss a assuré avoir mené un «test muet hebdomadaire» des sirènes, le service a fini par préciser à son tour qu'il était question d'une «fausse alarme» dans les deux cas.

Il ne s'agissait pas là du test annuel des sirènes qui sert à vérifier leur bon fonctionnement dans toute la Suisse puisque celui-ci tombe toujours le premier mercredi du mois de février.