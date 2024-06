Une personne sur cinq en Suisse est angoissée!

La grande étude sur la santé de Sanitas

Comment vivre longtemps en bonne santé? Comment mieux comprendre nos organes? Quelles sont les peurs à surmonter? La cinquième édition de la publication annuelle «Sanitas Health Forecast 2024», intitulée «Le secret d'une bonne et longue vie», est consacrée à ces questions et à bien d'autres. Près de 2500 personnes ont été interrogées dans toute la Suisse et une trentaine d'analystes ont traité, sur plus de 400 pages, les thèmes du bien vieillir, des organes, de la peur et des hormones. Le livre paraît aux éditions Wörterseh et sera disponible en librairie à partir du 18 juin et en kiosque à partir du 20 juin.