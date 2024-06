Découvrez quelles sont les stars de la RTS préférées des Romands

Blick a sélectionné une série de figures emblématiques de la RTS et a soumis leurs noms à un échantillon représentatif de la population.

Quelles sont les personnalités emblématiques de la RTS que vous trouvez particulièrement douées? C’est la question que Blick a posée aux participants à notre grand sondage sur la redevance et l’avenir des médias de service public, qui a montré que la population suisse refuse de couper les ailes de la SSR.

Entre le 21 et le 26 juin, 24’720 Suisses ont répondu à l’enquête menée par Sotomo pour le compte de Ringier. Parmi eux, suffisamment de Romandes et de Romands pour obtenir des résultats représentatifs… et quelques surprises.

17 noms choisis par Blick

Parmi les personnalités vues à la télé et entendues à la radio, Blick a proposé 17 noms — certains visiblement plus connus que d’autres, mais tous emblématiques de la RTS. Journalistes, animatrices et animateurs ou comédiens, voici la liste des sélectionnés dans le désordre:

Philippe Revaz (19h30 — Présentateur/Journaliste)

Jennifer Covo (19h30 — Présentatrice/Journaliste)

Silvia Garcia (12h45 — Présentatrice/Journaliste)

Maurine Mercier (Correspondante en Ukraine — Journaliste)

Vincent Veillon (52 Minutes — Présentateur/Comédien)

Vincent Kucholl (52 Minutes — Présentateur/Comédien)

Isabelle Moncada (36.9° — Présentatrice/Journaliste)

Elisabeth Logean (Temps Présent — Présentatrice/Journaliste)

François Roulet (Temps Présent — Présentateur/Journaliste)

Alexis Favre (Infrarouge — Présentateur/Journaliste)

Linda Bourget (A Bon Entendeur — Présentatrice/Journaliste)

Nathalie Ducommun (Mise au Point — Présentatrice/Journaliste)

Sébastien Faure (Mise au Point — Présentateur/Journaliste)

Massimo Lorenzi (Sports — Rédacteur en chef)

Davis Lemos (Sports — Commentateur/Journaliste)

Philippe Jeanneret (Météo — Présentateur)

Jean-Marc Richard (Radio et télévision — Animateur)

Les résultats sont triés par genre, par âge et par niveau d’éducation, mais aussi en fonction du positionnement sur l’échiquier politique. Sans surprise, au vu de l'initiative pour une redevance à 200 francs, les sondés se déclarant proches de l’Union démocratique du Centre (UDC) sont ceux qui accordent le moins de crédit aux personnalités de la RTS.

Soyons clairs dès le départ, aucune de ces célébrités locales ne dépasse les 50% d’opinions positives au total. Mais qui sont les cinq figures de la RTS qui forment le «top 5»?

Deux inséparables en tête

1/5 Vincent Kucholl et Vincent Veillon sont les deux personnalités emblématiques de la RTS dont les sondés disent le plus volontiers qu'ils sont doués.

Dans toutes les catégories, les deux Vincent atteignent le haut du panier. Avec 47% d’opinions générales favorables, c’est Vincent Kucholl qui remporte la mise, juste devant Vincent Veillon (46%).

Les deux compères de la chronique «120 secondes» – et désormais de l’émission «52 minutes» – sont les seuls à être bien appréciés de gauche à droite du spectre politique. Du côté de l’UDC, près de 40% des sondés prêtent un certain talent aux deux humoristes, préférant Veillon à Kucholl. Pour autant, avec 64% et 63% d’opinions favorables, le duo comique atteint les sommets auprès des partisans du Parti Socialiste (PS).

Adeptes du déguisement et de la parodie, cela doit leur faire tout drôle de se retrouver devant des profils plus sérieux. En effet, Philippe Revaz (45%), Elisabeth Logean (41%) et Isabelle Moncada (38%) complètent le quintet de tête. Le présentateur du «19h30» a visiblement su succéder au mastodonte qu’était Darius Rochebin, ex-chouchou du public finalement décrié au moment de son départ pour la France.

Début 2024, Elisabeth Logean et François Roulet – moins bien classé que sa collègue avec 26% d’opinions positives – ont remplacé Jean-Philippe Ceppi à la tête de l’émission de reportages «Temps Présent». Isabelle Moncada, elle, est la figure du magazine santé «36,9º» depuis sa création en 2006.

Chouchou un jour, mais pas toujours

1/2 Rédacteur en chef des sports, Massimo Lorenzi est une figure de la RTS depuis longtemps, mais seuls 21% des sondés le jugent «particulièrement doué».

Du côté des moins bien classés, certains souffrent pour le moment d’un manque de notoriété. C’est sans doute le cas de Silvia Garcia, présentatrice depuis un peu plus d’un an d’un «12h45» faisant bien moins d’audience que le «19h30». Avec 17% de réponses favorables, elle clôt le classement réalisé par Sotomo.

Difficile de faire la même analyse pour Massimo Lorenzi, chef des sports de la RTS depuis 2009. Moins visible à l’écran depuis quelque temps, il reste l’une des figures de son employeur. Pourtant, seuls 21% des Romandes et des Romands sondés lui accordent le qualificatif de «particulièrement doué».

Souvent attaqué sur les droits de retransmission des événements sportifs, Massimo Lorenzi répond souvent par des tweets affirmés. Une tendance que soulignait l’humoriste Benjamin Décosterd chez Blick.

De quoi peut-être cliver les opinions des observateurs le suivant sur les réseaux sociaux. Pourtant, en 1998, le chef des sports était le chouchou absolu du public romand, selon un sondage réalisé à l’époque par le magazine «TV8».

Quand la politique s’immisce

1/4 En Suisse et à l'étranger, Maurine Mercier est reconnue pour son travail de correspondante en Ukraine. Elle l'est un peu moins du côté des sondés se disant proches de l'UDC.

Les opinions politiques des uns et des autres influent clairement sur les résultats du sondage. Prenons le cas intéressant de Maurine Mercier. La correspondante en Ukraine de la RTS et de Radio France – lauréate de plusieurs prix dont celui de journaliste de l’année 2023 au Swiss Press Award – est plutôt bien classée malgré le fait qu’elle soit plutôt une voix qu’un visage.

Ses 36% d’opinions favorables la placent septième, juste derrière Sébastien Faure de «Mise au Point» (37%) et juste devant la présentatrice de certains «19h30» Jennifer Covo (35%). Au niveau des catégories sociales qui valorisent le plus le travail de la journaliste de terrain, on trouve les plus de 55 ans (42%), les personnes ayant réalisé de hautes études (48%) et enfin les femmes (50%) – contre 27% des hommes.

Cependant, sa note est plombée par les avis défavorables des personnes se déclarant proches de l’UDC. Seulement 6% de cette catégorie de sondés estime que Maurine Mercier est «particulièrement douée».

Ils sont 55% du côté des Vert-e-s, un chiffre qui baisse en allant de gauche à droite, pour atteindre tout de même 30% dans la catégorie du Parti libéral-radical (PLR). Apparemment, son traitement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’est pas au goût de tout le monde.

De toutes les figures emblématiques de la RTS, Maurine Mercier récolte le moins bon score de la part des adeptes de l’UDC. Tout à droite de l’échiquier politique, à part les deux Vincent, seuls Philippe Jeanneret et sa météo obtiennent un relativement bon score (35%).

Personnalités polarisantes

1/4 En animant une émission de débat comme Infrarouge, Alexis Favre s'expose peut-être à ce que sa personnalité soit perçue comme clivante.

Être particulièrement visible n’est pas gage d’appréciation, surtout quand on apparaît comme clivant. Alexis Favre peut en témoigner. Le présentateur des débats parfois houleux d’Infrarouge figure en partie basse du classement, avec 29% de réponses positives.

Comme Maurine Mercier et d’autres, Jean-Marc Richard est de ceux que les électeurs de l’UDC n’apprécient guère. L’animateur du «Kiosque à musiques» et de la «Ligne de cœur» sur La Première ne convainc que 12% des sondés affiliés au parti conservateur, soit un tout petit peu moins que les adeptes des Vert’libéraux (13%). Dans l’actualité récente, l’Eurovision a peut-être joué un rôle dans le désamour porté par certains au présentateur du concours de la chanson remporté par Nemo.

En termes d’actualités, notons enfin le score du commentateur de l’Euro 2024 David Lemos, en milieu de classement. Fait intéressant: s’il est très apprécié des socialistes (42%), il ravit beaucoup moins les amateurs des Vert-e-s. Alors le foot, un enjeu social, mais pas monstre écolo?