1/4 Le ministre de tutelle du service public, Albert Rösti, veut réduire les redevances TV et radio. Une majorité de la population salue cette proposition.

La population suisse est-elle contente de son service public, la RTS en terres romandes, ou pense-t-elle que la facture est trop salée et que la SSR devrait se serrer la ceinture? Malgré le fait que le Conseil fédéral a décidé d'abaisser la redevance radio et télé à 300 francs d'ici à 2029 — contre 335 actuellement, une partie de la droite estime que cela n'est pas assez. L'UDC, quant à elle, tient mordicus à son initiative populaire «200 francs, ça suffit».

Qu'en dit le peuple? Pour y voir clair, Blick a organisé un sondage national exclusif et le constat est sans appel: les Suissesses et les Suisses sont contents de «leurs» radios et télévisions. Alors que la date de la votation populaire n'a pas encore été arrêtée, seuls 35% de la population est actuellement clairement en faveur de l'initiative. 10% se dit plutôt favorable.

«En l'état actuel des choses, l'initiative n'obtiendrait pas de majorité», confirme Michael Hermann, politologue à l'institut de sondage Sotomo, auteur du sondage.

Il n'y a que parmi les sympathisants de l'UDC que l'on trouve une nette majorité favorable à l'initiative. Au sein du PLR, les avis divergent. Le taux d'approbation se situe juste en dessous de 50%. Chez les partisans de tous les autres partis, l'initiative qui vise à rogner les ailes de la SSR échoue clairement.

Dans les cercles proches du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s, 83% des personnes rejettent l'initiative. Sans grand étonnement, l'UDC rencontre plus de succès avec son plan d'économies radical en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. En Suisse romande, seules 38% des personnes interrogées se disent aujourd'hui d'accord, ou plutôt d'accord avec le texte. En Suisse alémanique, les voix favorables représentent presque dix points de plus.

Le plan du Conseil fédéral tient-il la route?

En annonçant dernièrement la baisse la redevance, il semblerait qu'Albert Rösti, ministre de tutelle de la SSR, ait rendu un bien mauvais service à ses anciens compagnons d'armes de l'UDC. En effet, le plan validé par l'ensemble du Conseil fédéral, visant à couper l'herbe sous le pied de l'initiative, semble fonctionner à merveille.

Mais attention, même si le sondage montre qu'une majorité de la population ne veut pas procéder à des coupes aussi radicales que celles préconisées par l'UDC, les Suissesses et les Suisses voient d'un bon œil le fait que la SSR subisse une cure d'amaigrissement. La baisse modérée de la redevance à 300 francs est en effet approuvée par 63% des personnes interrogées. Seule une personne interrogée sur quatre n'est pas du tout d'accord avec la démarche d'Albert Rösti.

Là encore, un profond fossé se creuse entre la gauche et la droite. Alors que les partisans de l'UDC, du PLR, mais aussi du Centre saluent en grande majorité la baisse de la redevance, ceux de gauche la rejettent nettement. Un rejet encore plus important en Suisse romande.

L'argent, c'est important, mais quid de la satisfaction? Elle est massive! Plus des trois quarts des personnes interrogées indiquent se sentir bien ou très bien informées par l'offre de la SSR.

La part de ceux qui attribuent à la SSR un rôle important pour la démocratie et la cohésion de la Suisse est tout aussi importante. Détail piquant, même une petite majorité des sympathisants de l'UDC estime que le travail de la SSR est important à cet égard, constate Michael Hermann, notre expert de Sotomo. Mais ils ne veulent pas dépenser autant d'argent de la redevance pour cela.

Il reste bien sûr encore beaucoup de temps aux détracteurs de la SSR pour promouvoir l'initiative «200 francs, ça suffit». Mais relevons que leur démarche semble perdre en soutien au fil du temps. L'automne dernier encore, l'initiative qui devrait être soumise au peuple en 2025 ou 2026 bénéficiait d'un soutien de 60%. Aujourd'hui, la tendance semble s'être clairement inversée.