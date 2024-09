Avec son travail caritatif, Melanie Abou Shaisha récolte des dizaines de milliers de francs pour la Palestine. Sur les réseaux sociaux, la Suissesse célèbre le Hamas et propage des théories du complot antisémites.

Fabian Eberhard

Melanie Abou Shaisha glorifie les combattants du Hamas sur les réseaux sociaux.

Melanie Abou Shaisha oscille entre compassion et haine: compassion pour les Palestiniens; haine pour tout ce qu'elle associe à Israël. «Je ne peux pas me sortir de la tête les images des enfants blessés à Gaza», a-t-elle déclaré à «20 Minuten». Le journal a fait le portrait de la jeune femme parce qu'elle s'engage pour les victimes de la guerre au Proche-Orient.

Théories du complot antisémites

Sur les réseaux sociaux, l'humanitaire de Gaza montre un côté sombre de sa personnalité. Elle s'en prend à Israël, célèbre l'organisation terroriste Hamas et propage des théories du complot antisémites. «S'il te plaît, Iran, détruis complètement ce pays», a écrit Melanie Abou Shisha sur Instagram à propos de l'attaque imminente des mollahs contre Israël.

Après l'attaque islamiste au couteau de Solingen en Allemagne, elle a affirmé que l'attentat était une action orchestrée par des «sionistes». Plus ubuesque encore: derrière la milice terroriste de l'Etat islamique (EI) se trouverait en réalité… Israël. ISIS serait l'abréviation de «Israeli Secret Intelligence Service». L'Etat juif aurait «asservi» le monde depuis longtemps déjà.

Parallèlement, elle gère une œuvre de bienfaisance pour les enfants de la bande de Gaza.

Elle veut rencontrer des combattants du Hamas

Dans une vidéo, Melanie Abou Shaisha – censée être une combattante pour l'humanité et la paix – admire le Hamas. «Je trouve génial ce qu'ils font.» Elle ne dit pas un mot sur le 7 octobre 2023, le jour où l'organisation terroriste a attaqué Israël, tué près de 1200 personnes et en a pris 250 en otage. Il s'agissait du plus grand massacre de juifs depuis l'Holocauste. «Inshallah, je peux aussi rencontrer un jour des combattants du Hamas», lance-t-elle sur les réseaux. La Suissesse affirme même avoir transféré de l'argent à l'organisation. Mais ce serait plutôt de la propagande.

La Suisso-bosniaque se montre plus compatissante lorsqu'il s'agit des habitants de la bande de Gaza. Avec des personnes partageant les mêmes idées, elle a fondé le réseau «Save Gaza's Children», qui évacue les enfants gazaouis blessés. Sur Instagram, près de 72'000 personnes suivent l'organisation humanitaire. Des images montrent comment des collaborateurs remettent des denrées alimentaires à la Croix-Rouge. Selon un site web de dons, l'œuvre d'entraide de Melanie Abou Shaisha a déjà récolté des dizaines de milliers de francs avec une organisation partenaire.

Des insultes au lieu de réponses

Comment l'organisation humanitaire s'accorde-t-elle avec son incitation à la haine? Aux questions de Blick, Melanie Abou Shaisha répond par des insultes. Elle demande à l'auteur combien Israël lui verse chaque mois et écrit: «Revenez nous voir quand vos enfants seront couchés sans bras ni jambes.»