Les Jeunes UDC déposent une plainte pénale contre Sanija Ameti, coprésidente d'Opération Libero et élue vert'libérale, pour avoir tiré sur une image représentant Jésus et Marie.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Jeunes UDC portent plainte contre Sanija Ameti, coprésidente d'Opération Libero, pour avoir tiré sur une image représentant Jésus et Marie. Les images des tirs, publiées sur Instagram, ont été supprimées et la politicienne zurichoise (Vert'libéraux) s'est excusée. Les Jeunes UDC ont déposé une plainte pénale pour violation de la liberté de croyance et de culte, ont-ils indiqué lundi dans un communiqué. Nicolas Rimoldi, fondateur du mouvement antivax «Mass-Voll», a également annoncé qu'il allait porter plainte.

Blick a révélé dimanche les images publiées par Sanija Ameti sur Instagram. La politicienne âgée de 32 ans a réagi et elle a effacé les images après avoir pris conscience de leur contenu religieux, a-t-elle écrit sur X. Elle a également demandé pardon. Les images montraient Sanija Ameti avec un pistolet lors d'un entraînement au tir, ainsi qu'une représentation de Marie et Jésus criblée de balles.