Les femmes qui bossent à 100% ont un risque accru de développer un cancer

Une étude de l'Université de Fribourg révèle un lien entre certains parcours professionnels et le risque de développer un cancer. Les femmes à plein temps et les hommes employés sont plus exposés, contrairement aux indépendants et femmes au foyer.

Les femmes qui travaillent à temps plein et cumulent la gestion du foyer ont un risque accru de développer un cancer. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Travailler, ce n'est visiblement pas la santé... Une étude de l'Université de Fribourg montre une corrélation entre le risque de cancer et certains parcours professionnels, rapporte la Radio Télévision Suisse (RTS). Les femmes travaillant à plein temps sont plus susceptibles de développer un cancer.

De leur côté, les indépendants et les femmes s’occupant du foyer semblent moins exposés. L'analyse a porté sur 6809 femmes et 5716 hommes nés entre 1915 et 1945 dans 14 pays européens.

Gérer le boulot, le foyer, les enfants...

Les chercheurs ont observé que les parcours professionnels à plein temps sont liés à un risque accru de cancer, notamment en raison de comportements plus fréquents chez ceux qui travaillent à 100%. Le stress professionnel est un facteur clé.

Il est souvent plus élevé chez les femmes qui cumulent un emploi à plein temps avec des responsabilités domestiques. Ces femmes pourraient également être occupées à des postes moins gratifiants, entraînant une plus grande vulnérabilité au stress et à la dépression.

Les indépendants prennent mieux soin d'eux

Rose van der Linden, épidémiologiste à l'Université de Fribourg et auteur principale de l'étude, souligne que la corrélation n'implique pas nécessairement une relation de cause à effet. Le stress lié au travail est un facteur de risque, comme l'alcool ou le tabac.

La scientifique suggère ainsi à la RTS que les indépendants sont potentiellement plus motivés à prendre soin d'eux. Le risque de perdre leur source de revenus est plus grand pour eux en cas de problème de santé.