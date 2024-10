Un problème de déchets à Roggwil (BE) s'est aggravé: Des sacs-poubelle et des encombrants s'accumulent dans un pré. Les locaux s'indignent – surtout parce qu'une partie des objets jetés aurait été achetée avec l'argent des contribuables.

Depuis des années, des déchets s'accumulent régulièrement dans une prairie de Roggwil (BE), mais ces dernières semaines, une véritable montagne de déchets s'est formée. Les riverains en ont assez. Franziska H.* s'exprime ainsi sur l'état du champ longeant sa rue: «C'est un gâchis. On a honte d'habiter ici.»

C'est une image peu reluisante: au milieu d'un quartier résidentiel, les ordures s'amoncellent sur une pelouse. Des dizaines de sacs-poubelle sont entassés. Comme si ce n'était pas suffisant, ils sont accompagnés d'une montagne d'objets encombrants: une table et des chaises, un lit avec son matelas, un canapé, un miroir de maquillage, une armoire et même un piano. Les deux conteneurs métalliques dans lesquels on place habituellement les sacs sont complètement noyés dans cet amoncellement.

Un problème de longue date s'envenime

Si l'on se renseigne dans le quartier, le message est unanime: Le problème des déchets sur cette pelouse existe depuis des années, mais il s'est aggravé ces dernières semaines. C'est ce que confirme Daniele A.*. Il habite ici depuis plus de 40 ans et déclare à Blick ne jamais avoir rien vu de tel. Selon plusieurs voisins, les ordures proviendraient en grande partie de plusieurs familles vivant dans l'immeuble voisin.

Dafina K.* a acheté le bâtiment concerné il y a un an et demi et a en même temps pris en charge pour la première fois la gestion de l'immeuble. Elle confirme qu'une grande partie des déchets provient de ses locataires. «Il s'agit de trois parties que j'ai dû congédier parce que je recevais régulièrement des plaintes pour nuisances sonores à leur sujet et qu'elles n'avaient pas payé de loyer pendant une période de neuf mois.»

Par le passé, elle a également dû faire face à plusieurs reprises à des déchets déposés illégalement, raconte Dafina K. «J'ai déjà dû plusieurs fois éliminer des déchets à mes frais.» Mais elle se dit surprise par les proportions actuelles. «Comme les parties concernées sont des bénéficiaires de l'aide sociale, je ne m'attendais pas à ce qu'elles abandonnent simplement autant d'objets.»

«J'espère que lumière sera faite sur les responsables»

Une situation qui suscite une indignation encore plus grande dans le quartier. Ainsi, Martin L.** déclare: «C'est d'un culot sans fond. Cela a été acheté avec l'argent des contribuables – et on s'en débarrasse maintenant aussi à nos frais.» Mais même sans cet aspect, il veut que cette montagne de déchets disparaisse au plus vite. «Nous n'avons pas besoin de quelque chose d'aussi répugnant dans notre village. J'espère que la lumière sera faite sur les responsables.»

Lorsque Blick est arrivé sur place, une famille était en train de décharger plusieurs sacs-poubelle de leur voiture immatriculée en Espagne. Mais peu après, la famille a de nouveau disparu.

L'Ukrainien Denis N.* habite dans l'immeuble concerné et est en train de déménager. Il admet que certains des déchets ainsi que des encombrants présents dans le tas lui appartiennent. Mais il précise: «La commune m'a dit de tout mettre devant la maison et de remettre les étiquettes des encombrants aux employés du Centre d'entretien le jour du ramassage.» Il a déjà acheté les vignettes pour les encombrants.

Pas d'exception de la part de la commune

Interrogé par Blick, le maire de la commune, Kurt Benjamin, conteste cette affirmation: «La procédure d'élimination des déchets est clairement réglementée. Aucune exception n'a été faite pour cette situation, qui n'est malheureusement pas dans l'esprit de la commune de Roggwil.»

Selon lui, la commune n'a été informée de la montagne de déchets et plus généralement de la problématique des déchets sur place qu'en début de semaine. «Nous avons informé la propriétaire de l'immeuble que cette montagne de déchets devait être éliminée correctement d'ici vendredi.» Dans le cas contraire, il y aura des amendes ou des plaintes pénales.

La propriétaire de l'immeuble, Dafina K., n'a pas l'intention de laisser passer le délai. «Tout ce qui sera encore là après le ramassage de vendredi, je l'éliminerai moi-même. Et j'enverrai ensuite la facture correspondante aux parties responsables.»

* Nom modifié

** Nom connu