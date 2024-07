Après la pénurie, la guerre des prix pour les antibiotiques est déclarée

L'amoxicilline, un antibiotique très demandé, n'est presque plus disponible sur le marché. Sa production, elle, n'est plus rentable. Les fabricants de génériques exigent des prix plus élevés et reprochent à la Confédération de ne pas prendre le problème au sérieux.

Tobias Ochsenbein

La liste des médicaments en rupture de stock est longue. Selon la Confédération, plus de 100 médicaments ne sont actuellement disponibles que de manière limitée, voire pas du tout. Parmi eux, on trouve des médicaments courants contre la toux et les douleurs, mais aussi des antibiotiques importants comme l'amoxicilline.

Ce médicament est utilisé en cas d'infections bactériennes comme les cystites, les otites ou les pneumonies, et est souvent administré aux enfants et aux adolescents. C'est justement chez eux que la substance active est essentielle, par exemple sous forme de sirop pour le traitement de la scarlatine. Seulement voilà: les rayons sont vides.

Un enchaînement complexe de facteurs globaux et économiques a conduit à cette pénurie. Pour réduire les coûts, de plus en plus de médicaments sont aujourd'hui produits dans des pays à bas salaires comme l'Inde ou la Chine. Des événements inattendus comme la pandémie de Covid ou la guerre en Ukraine ont également affecté l'ensemble du réseau d'approvisionnement et retardé la livraison des médicaments.

Les fabricants de génériques exigent des prix plus élevés

Que faire alors? Pour Intergenerika, l'association des fabricants de génériques en Suisse, une chose est sûre: il faut adapter les prix. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) doit augmenter les tarifs de certaines substances actives antibiotiques, selon l'association. En Suisse, l'OFSP définit le prix d'un médicament et le réexamine tous les trois ans – et baisse régulièrement le prix des génériques.

Le nombre de sociétés de génériques qui proposent des antibiotiques en Suisse a drastiquement diminué. En 2005, dix fournisseurs existaient sur le marché. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quatre. Les fabricants abandonnent de plus en plus souvent la production d'antibiotiques, tout simplement parce qu'elle n'est plus rentable.

En effet, les prix des antibiotiques ont également baissé de manière drastique – en moyenne de 55% entre 2005 et 2024. Sous forme de comprimés, un milligramme d'amoxicilline coûte aujourd'hui en moyenne 0,58 centime. En poudre, le prix de la même quantité est en moyenne de 0,64 centime.

Les fabricants de génériques mettent en garde contre un arrêt de la production

Pour les patientes et les patients, c'est une bonne nouvelle – du moins, à première vue. Car en conséquence, les fabricants de génériques menacent d'arrêter la production, plus assez rentable pour eux. Si les prix ont chuté, les coûts de production, eux, ont grimpé en flèche – de 40% en moyenne, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières, des coûts de l'énergie, du transport et des salaires.

Blick a appris qu'un fabricant suisse d'amoxicilline, qui souhaite rester anonyme, avait déposé une demande d'augmentation de prix auprès de l'OFSP en mars dernier. Plus d'un an plus tard, cette demande est toujours en suspens. En cas d'arrêt de la production, l'amoxicilline devrait être achetée à l'étranger à un prix élevé – un scénario contre lequel les experts de la santé mettent également en garde. D'autant plus que l'achat à l'étranger serait lié à beaucoup plus de bureaucratie.

Comment réagit l'OFSP?

Interrogé à ce sujet, l'OFSP précise que, selon l'ordonnance correspondante, les augmentations de prix ne sont autorisées que si l'approvisionnement de la population suisse est menacé et qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique. Des clarifications correspondantes pourraient retarder une telle procédure.

Pour les demandes d'augmentation du prix des comprimés et des suspensions d'amoxicilline, c'est-à-dire du principe actif sous forme liquide, l'OFSP a également «examiné les critères correspondants et en tient compte dans sa décision de savoir si une augmentation de prix est possible». L'évaluation des demandes n'est pas encore terminée. Il y a des chances que l'OFSP soit prêt à augmenter le prix, au moins pour la suspension, car elle est utilisée spécifiquement chez les enfants.

De son côté, Intergenerika critique le long délai d'attente. «C'est incompréhensible que l'OFSP mette plus d'un an à se prononcer sur une demande d'augmentation de prix, s'indigne le directeur d'Intergenerika, Lucas Schalch. On a l'impression de ne pas savoir comment traiter ce problème important sur le marché suisse de la santé.» Selon lui, c'est un réel problème pour la sécurité des patients – justement parce que les antibiotiques pour enfants sont les premiers concernés.